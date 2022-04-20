TV Azteca y Estrella Media crearán contenido para Estados Unidos y México

TV Azteca, uno de los mayores productores de contenido televisivo en español del mundo, y Estrella Media, una empresa transformadora de medios de comunicación en español, que sirve a una audiencia latina diversa y multiplataforma en los Estados Unidos, entran en una asociación histórica de contenido y programación para Estados Unidos y México.

TV Azteca y Estrella Media se asociarán para la creación de más de 600 horas de programación original tanto para Estados Unidos como para México, así como para la producción de series existentes y la concesión de licencias de contenidos de biblioteca para su emisión en ambos países.

Como parte del acuerdo exclusivo de dos años, TV Azteca y Estrella Media se comprometen a coproducir contenido original y especiales, incluyendo el especial de los premios regionales de música mexicana, Premios de la Radio.

Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas:

TV Azteca ha fijado sus objetivos en la creación de los mejores contenidos para las audiencias, y esta asociación con EstrellaTV nos permitirá ampliar el alcance de las mejores producciones a México y Estados Unidos.

TV Azteca cree en la unión de esfuerzos con socios clave, y su alianza con EstrellaTV significa una gran mejora de lo que el público encontrará en múltiples plataformas: producciones de alta calidad donde y cuando quiera.

En @Azteca creemos en unir esfuerzos para llevar más y mejor contenido a todas las audiencias; hoy presentamos un gran acuerdo de producción y distribución con @Estrellamedia_ que nos permitirá llegar a todo México y Estados Unidos con el mejor contenido. pic.twitter.com/8WnSBeFd3q — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) April 19, 2022

Peter Markham, CEO de Estrella Media:

Este acuerdo une a dos compañías de medios de comunicación en español únicas en su género para crear contenidos sin precedentes para las audiencias hispanas de Estados Unidos y México.

Asimismo, el CEO de Estrella Media agrdeció a Benjamín Salinas, y a los equipos de ambas compañías, que ayudaron a dar forma a esta asociación.