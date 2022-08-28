Ucrania teme accidente radioactivo por bombardeo ruso a planta nuclear

Autoridades ucranianas informaron que durante la noche, Rusia realizó algunos bombardeos contra ciudades de Ucrania ubicadas al otro lado del río de la planta nuclear Zaporiyia, aumentando el temor de los ciudadanos a un posible accidente nuclear.

Por su parte el Ministerio de Defensa de Rusia, acusa a Ucrania por realizar bombardeos sobre la misma planta nuclear, en las últimas 24 horas, justo después de que Moscú y Kiev intercambiaran acusaciones sobre el ataque a la mayor planta nuclear en Europa.

Ukraine on edge as shellfire resounds around Zaporizhzhia nuclear plant https://t.co/pJMXgSt3yA pic.twitter.com/6Um9kpAMzL — Reuters (@Reuters) August 28, 2022

Autoridades entrega pastillas de yoduro como medida de un accidente nuclear

Por otro lado, las autoridades de la planta nuclear Zaporiyia, entregaron a las y los residentes pastillas de yoduro de potasio, como una medida de prevención ante el aumento de los temores sobre un posible accidente nuclear en esa central.

Autoridades de Ucrania informaron que los vecinos de ciudades cercanas a la planta nuclear Zaporiyia, podrán obtener las pastillas de yoduro en 13 puntos específicos de lunes a viernes, este esquema comenzó el pasado 23 de agosto.

Hasta el 25 de agosto, alrededor de 4 mil 29 personas le fueron entregadas las pastillas de yoduro, mientras que funcionarios de las ciudades cercanas a la planta nuclear, aconsejaron que se tomaran las pastillas solo en caso de advertencia sobre accidente nuclear.

Autoridades de Zaporiyia entregan pastillas de yoduro de potasio a los residentes a medida que aumentan los temores sobre un accidente nuclearhttps://t.co/XBLo6ivl8V — CNN en Español (@CNNEE) August 28, 2022

Rusia pone en peligro a todo un continente

De acuerdo a Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Ejército de Rusia ha convertido la planta nuclear Zaporiyia, en una base militar, poniendo en riesgo a todo el continente, además asegurando que ellos no tienen nada que hacer ahí.

Además aseguró que el organismo de control nuclear de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encuentran a la espera de recibir autorización para que sus funcionarios visiten la planta nuclear, la que su director comentó el jueves que debe de estar “muy, muy, cerca”.

Por su parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, advirtió que la situación en la planta nuclear en Zaporiyia, continúa siendo “muy riesgosa”, un día después de que se tardara horas en volver a conectar dos de sus reactores a la red después de que bombardeos la sacaron de línea.

For decades, nuclear safety has remained Ukraine’s top priority, especially given our tragic past. Russian invaders turned Zaporizhzhya NPP into a military base putting the entire continent at risk. Russian military must get out of the plant — they have nothing to do there! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2022

Con información de Reuters.

