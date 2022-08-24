Ucrania celebra Día de Independencia con advertencias por bombardeos

La advertencia de ataque aéreo interrumpió la tranquilidad en la capital de Ucrania este miércoles 24 de agosto cuando los ucranianos celebran el Día de Independencia, a 31 años desde que se liberaron de la Unión Soviética dominada por Rusia.

El Día de Independencia de Ucrania cae seis meses después de la invasión de Rusia el 24 de febrero con celebraciones moderadas bajo la amenaza de un ataque por tierra, aire y mar.

Advertencias sobre posibles ataques de Rusia contra Ucrania

Se prohibieron reuniones públicas en la capital, Kiev, por lo que las calles del centro estaban inusualmente vacías luego de días de advertencias sobre la posibilidad de que Rusia pudiera lanzar nuevos ataques con misiles contra las principales ciudades.

El ejército de Ucrania instó a la gente a tomar en serio las advertencias de ataques aéreos.

El gobierno colocó los cascos de tanques y vehículos blindados rusos calcinados como trofeos de guerra en el centro de la capital en una muestra de desafío.

Millones de habitantes de Ucrania han abandonado sus hogares

La guerra ha matado a miles de civiles, ha obligado a más de un tercio de los 41 millones de habitantes de Ucrania a abandonar sus hogares, ha dejado ciudades en ruinas y ha sacudido los mercados mundiales. Está en gran medida paralizado sin perspectivas inmediatas de conversaciones de paz.

Al no poder tomar Kiev, Rusia cambió sus objetivos de guerra para centrarse en asegurar el Donbás, una región oriental formada por dos provincias que ya están en parte en manos de sus apoderados separatistas. Eso desató las batallas terrestres más devastadoras de la guerra.

Las autoridades locales informaron de un muerto y dos heridos en la región de Donetsk en las últimas 24 horas.

Zelenski prometió recuperar el territorio perdido

En su discurso matutino, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, prometió que Ucrania recuperaría el territorio perdido en la región industrial de Donbás en el este, así como la península de Crimea que Rusia anexó en 2014.

Moscú describe la invasión de Ucrania como una operación necesaria por las amenazas a su seguridad.

En el discurso grabado que se transmitió en el aniversario de seis meses de la invasión de Rusia el 24 de febrero, Zelenski dijo que Ucrania ya no veía el final de la guerra con la paz, sino con la "victoria".

"Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, gritó ni se asustó. Una que no huyó. No se rindió, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la primera dama, Olena Zelenska, asistieron a una oración por Ucrania para conmemorar los 31 años del Día de Independencia del país de la Unión Soviética controlada por Moscú.

La oración conjunta tuvo lugar en la Catedral de Santa Sofía en Kiev y contó con la presencia de líderes religiosos.

Papa Francisco pidió poner fin a la guerra en Ucrania

En el Vaticano, el Papa Francisco pidió pasos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar el riesgo de un desastre nuclear en la central eléctrica de Zaporiyia.

En su audiencia general semanal Francisco calificó las guerras como una locura y externó que los inocentes son quienes pagan la guerra.

El papa llamó a los comerciantes de armas que se benefician de la guerra delincuentes que matan a la humanidad.

El opositor ruso Yevgeny Roizman fue detenido en su casa

En Rusia el político opositor ruso Yevgeny Roizman fue detenido en su casa presuntamente por criticar la invasión de Rusia a Ucrania.

#RUSSIA: Former mayor of Yekaterinburg Yevgeny Roizman has been arrested. His "crime": making statements against the Russian invasion of #Ukraine️.

𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮 𝙞𝙨 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁... pic.twitter.com/OiQjoZFnyR — Igor Sushko (@igorsushko) August 24, 2022

Roizman, exalcalde de la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, dijo que estaba siendo investigado por desacreditar al ejército ruso.

Dijo que estaba siendo arrestado básicamente por una frase, "la invasión de Ucrania".

