Ucrania: continua trabajo para reestablecer energía en Odesa

Los equipos de emergencia estaban trabajando para aliviar la escasez de energía en muchas partes de Ucrania después de los ataques rusos, particularmente en el puerto de Odesa en el Mar Negro, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy el domingo 11 de diciembre.

"En este momento, se ha hecho posible restaurar parcialmente los suministros de energía en Odesa y otras ciudades y distritos de la región", dijo Zelenskiy en su discurso de video nocturno.

"Estamos haciendo todo lo posible para llegar al máximo número posible en las condiciones que se desarrollaron después de los ataques rusos".

Las fuerzas rusas utilizaron drones fabricados en Irán para atacar dos plantas de energía en Odesa el sábado 10 de diciembre. Los ataque rusos sin electricidad a alrededor de 1,5 millones de clientes, además de prácticamente toda la infraestructura no crítica en el puerto y sus alrededores.

Zelenskiy dijo que Odesa estaba "entre las regiones con los cortes de energía más frecuentes".

Otras áreas que experimentaron condiciones "muy difíciles" con el suministro de energía incluyeron la capital y el oblast de Kiev, la región de Lviv (Leópolis), la región de Vinnytsia, la ciudad de Ternopil y su región, la ciudad de Chernivtsi y su región, Zakarpattia, la región de Sumy y la región de Dnipropetrovsk.

ryzzky world didn't come to Odesa and electricity will be restored pic.twitter.com/3nNR8Ne7ks — Eugene 🇺🇦 🇺🇸 (@Eugene90256746) December 11, 2022

Restaurar la energía en Ucrania

El trabajo de restaurar la electricidad para la población en general fue constante, dijo Zelenskiy.

Desde octubre, Rusia ha estado apuntando a la infraestructura energética de Ucrania con grandes oleadas de ataques con misiles y drones.

Zelenskiy también habló de sus reuniones con el presidente francés Macron y el presidente turco Erdogan el domingo y afirmó que durante sus conversaciones se discutieron temas de defensa, energía y economía.

El presidente ucraniano agregó que se hicieron acuerdos entre él y el líder turco sobre la expansión de la iniciativa 'Granos de Ucrania'.

Las fuerzas rusas invadieron Ucrania en febrero en lo que Moscú llama su "operación militar especial" para eliminar lo que dice es una amenaza potencial contra su propia seguridad. Ucrania y sus aliados acusan a Rusia de una guerra no provocada para arrebatarle territorio a su vecino prooccidental.