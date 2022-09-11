Ofensiva de Ucrania avanza tras caída de Izium, bastión ruso en Járkov

Las fuerzas de Ucrania siguieron empujando hacia el norte en la región de Járkov y avanzando hacia el sur y el este, dijo el domingo el jefe del ejército ucraniano. Solo el día anterior los rápidos avances obligaron a Rusia a abandonar Izium, su principal bastión en la zona.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski celebró la ofensiva como un potencial avance en un conflicto que ya ha durado seis meses, y dijo que en el invierno boreal podría haber más ganancias territoriales si Kiev recibe armas más potentes.

El comandante en jefe de Ucrania, el general Valeriy Zaluzhnyi, dijo que las fuerzas armadas recuperaron el control de más de 3,000 kilómetros cuadrados desde principios de septiembre.

"En la dirección de Járkov, empezamos a avanzar no solo hacia el sur y el este, sino también hacia el norte. Quedan 50 kilómetros para llegar a la frontera estatal (con Rusia)", dijo en Telegram.

En la peor derrota que sufren las fuerzas de Rusia desde que fueron repelidas de las afueras de la capital de Ucrania, Kiev, en marzo, miles de soldados rusos dejaron atrás municiones y equipos al huir de Izium, que habían utilizado como centro logístico.

Los logros son importantes desde el punto de vista político para Zelenski, que intenta mantener a Europa unida detrás de Ucrania -suministrando armas y dinero- en un momento en que se avecina una crisis energética invernal tras los cortes del suministro de gas ruso a los clientes europeos.

Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas seguirán avanzando. "No nos quedaremos quietos", dijo en una entrevista con la CNN grabada el viernes en Kiev. "Avanzaremos de manera lenta y gradual".

Ukrainian forces on the Russian border - the town of Hoptivka.

The battle of Kharkiv Oblast is an absolute Ukrainian victory. pic.twitter.com/SpidoQoHFW — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 11, 2022

Rusia pierde territorio

El silencio casi total de Rusia sobre la derrota -o cualquier explicación sobre lo ocurrido en el noreste de Ucrania- provocó la ira entre algunos comentaristas proguerra y nacionalistas rusos en las redes sociales. Algunos pidieron el domingo al presidente Vladimir Putin que haga cambios inmediatos para asegurar la victoria final en el conflicto con Ucrania.

El ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo que Ucrania debe asegurar el territorio retomado en previsión de un posible contraataque ruso. No obstante, aseguró que la ofensiva fue mucho mejor de lo esperado."Es una señal de que Rusia puede ser derrotada", comentó.

El jefe de la administración rusa en Járkov pidió a los residentes que evacuaran la provincia y huyeran a Rusia, informó TASS el sábado. Los testigos describieron atascos de autos con gente abandonando el territorio controlado por Rusia.

Apagones y cortes en el suministro de agua afectaron a varias zonas de la región de Járkov el domingo, según escribió el gobernador regional Olegh Synehubov en Telegram. Acusó a las fuerzas rusas de atacar las infraestructuras civiles.

Moscú niega que sus fuerzas estén atacando de forma deliberada a los civiles.

El gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, dijo que los ataques rusos también dejaron sin electricidad a varias ciudades. "Son incapaces de asumir las derrotas en el campo de batalla", escribió en Telegram.