Rusia se prepara para la siguiente fase de la ofensiva, dice Ucrania

Rusia ya prepara la siguiente fase de su ofensiva en Ucrania, afirmó un funcionario militar ucraniano. Esto sucede después de que Moscú dijera que sus fuerzas iban a intensificar las operaciones militares en "todas las áreas operativas".

Mientras las entregas occidentales de armas de largo alcance comienzan a ayudar a Ucrania en el campo de batalla, los cohetes y misiles de Rusia han golpeado ciudades en ataques que, según Kiev, han matado a decenas de personas en los últimos días.

"No se trata sólo de ataques con misiles desde el aire y el mar", dijo el sábado Vadym Skibitskyi, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania. "Podemos ver bombardeos a lo largo de toda la línea de contacto, a lo largo de toda la línea del frente. Hay un uso activo de la aviación táctica y de los helicópteros de ataque", apuntó.

"Está claro que se están llevando a cabo los preparativos para la siguiente fase de la ofensiva", agregó el ucraniano.

Los militares ucranianos dijeron que Rusia parecía estar reagrupando unidades para una ofensiva hacia Sloviansk, una ciudad de Donetsk que es simbólicamente importante ya que permanece en poder de Ucrania.

El Ministerio de Defensa británico dijo el domingo que Rusia también estaba reforzando las defensas en las zonas que ocupa en el sur de Ucrania tras la presión de las fuerzas ucranianas y las promesas de los líderes ucranianos de forzar la salida de Rusia.

Ukraine repels Russian offensives near Sloviansk, Bakhmut in Donetsk Oblast.

According to the General Staff of Ukraine’s Armed Forces, the Russian army tried storming villages near the cities of Sloviansk and Bakhmut but was forced to retreat with heavy losses.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/hiFV3yGaTu — Ukrainian News24 (@MarkRid89403375) July 17, 2022

Ataques a civiles

Ucrania afirma que al menos 40 personas han muerto en los bombardeos rusos sobre zonas urbanas desde el jueves, mientras se intensifica la guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin el 24 de febrero.

Decenas de familiares y residentes locales asistieron el domingo al funeral deLiza Dmytrieva, de 4 años, en la ciudad central ucraniana de Vinnytsia. La niña murió en un ataque con misiles sobre el centro de la ciudad el jueves, en el que murieron 24 personas, según las autoridades ucranianas.

Los cohetes alcanzaron el viernes por la noche la ciudad nororiental de Chuhuiv, en la región de Kharkiv, matando a tres personas, entre ellas una mujer de 70 años, e hiriendo a otras tres, dijo el gobernador regional Oleh Synehubov.

"Tres personas han perdido la vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque Putin se volvió loco?", dijo Raisa Shapoval, de 83 años, una angustiada residente sentada en las ruinas de su casa.

Al sur, más de 50 cohetes Grad rusos bombardearon la ciudad de Nikopol, a orillas del río Dnipro, matando a dos personas que fueron encontradas entre los escombros, dijo el gobernador Valentyn Reznichenko.

Minar avanzo ruso

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó a las unidades militares que intensificaran las operaciones para impedir los ataques ucranianos en el este de Ucrania y otras zonas en poder de Rusia, donde, según dijo, Kiev podría golpear infraestructuras civiles o residentes, según un comunicado del ministerio.

Sus comentarios parecen ser una respuesta directa a lo que Kiev dice que es una serie de ataques exitosos llevados a cabo en 30 centros logísticos y de municiones rusos, utilizando armas como sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple recientemente suministrados por Occidente.

Los ataques están causando estragos en las líneas de suministro rusas y han reducido significativamente la capacidad ofensiva de Rusia, dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania.

Los separatistas apoyados por Rusia dijeron que Ucrania había atacado el sábado la ciudad de Alchevsk, al este de Sloviansk, con seis cohetes HIMARS de fabricación estadounidense. La autodenominada República Popular de Lugansk dijo que los ataques habían matado a dos civiles y dañado un depósito de autobuses, un campo de salud y apartamentos.

Las fuerzas armadas ucranianas afirmaron que habían atacado el depósito de autobuses porque tenían información de que se utilizaba para alojar tropas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían destruido una rampa de lanzamiento y un vehículo de recarga para uno de los sistemas HIMARS desplegados cerca de la ciudad oriental de Pokrovsk.

También dijo que habían derribado un helicóptero ucraniano MI-17 cerca de Sloviansk y un avión SU-25 en la región de Járkov, más al norte, y que habían destruido un depósito en Odesa, en el sur de Ucrania, que almacenaba misiles antibuque Harpoon de países de la OTAN.