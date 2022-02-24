Ucrania reporta 8 muertos tras operación de Rusia

Autoridades de Ucrania informaron que tras la operación realizada por Rusia, hay al menos ocho muertos y decenas de heridos.

A través de redes sociales, Anthón Gerashchenko, quien es asesor del ministro del Interior de Ucrania, citó a la Policía Nacional, que reportó ocho muertos y decenas de heridos, entre ellos menores de edad, además de desaparecidos.

Los muertos y heridos presuntamente se ubicaron en varias regiones de Odessa, Konotop y Mariupol.

Sobre los muertos, el asesor del ministro del Interior de Ucrania explicó que presuntamente un bombardeo golpeó un coche en donde resultó herida una mujer y un menor de edad.

"Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopot, donde ardió un auto. En la ciudad de Podolsk de la región de Odesa, siete muertos, siete heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariúpol, región de Donetsk, hay un muerto y dos heridos”.

En tanto, la Policía Nacional de Ucrania pidió a los habitantes denunciar a "personas sospechosas" que estén en las calles, sobre todo aquellas con elementos rojos en las ropas y exhortó a los civiles a no salir con uniforme o ropa táctica.

Además, ordenó la entrega de armas a veteranos de asuntos internos que expresaron su deseo de proteger a Ucrania tras la operación militar de Rusia.

❗️Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях



Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.



Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.



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Ucrania impone ley marcial tras operación de Rusia

En redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio, tras la movilización militar que ordenó el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En su mensaje, el presidente de Ucrania llamó a los ciudadanos a mantener la calma y quedarse en sus domicilios mientras respondían a la operación rusa.

“Hoy es necesario que ustedes, que cada uno de ustedes, mantengan la calma. Si es posible, quédense en casa. Estamos trabajando. El Ejército está trabajando. Todo el sector del servicio de defensa de Ucrania está trabajando”.

A pesar del llamado del presidente de Ucrania, desde el anuncio de la operación de Rusia, en Kiev y Mariupol la agencia internacional de Reuters reportó largas filas de coches buscando salir y gente escondida en las estaciones del Metro.

