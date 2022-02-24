Presidente de Ucrania impone ley marcial tras operación de Rusia

El presidente Volodimir Zelenski impuso la ley marcial en todo el territorio de Ucrania, tras la movilización militar que ordenó el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Asimismo, Zelenski, llamó este jueves 24 de febrero (horario de Ucrania) a sus ciudadanos a mantener la calma y quedarse en casa tras el inicio de la operación rusa.

"Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado", anunció el presidente de Ucrania a través de un video.

Volodimir Zelenski agregó que durante la madrugada Rusia comenzó con los ataques, por lo cuál inició la ley marcial para proteger a los ucranianos.

"Rusia ha lanzado ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos", dijo Zelenski.

Zelensky speaks to the nation. He says he's declared martial law and urges Ukrainians to stay home.



“We are working. The army is working," he says. "Don't panic. We are strong. We are ready for everything. We will defeat everyone. Because we are Ukraine.” pic.twitter.com/vamBb0pLWu — max seddon (@maxseddon) February 24, 2022

Por su parte, Dmitro Kuleba escribió en su cuenta de Twitter que Ucrania se defenderá ante el ataque perpetrado por Rusia a territorio Ucraniano.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora".

“Hoy es necesario que ustedes, que cada uno de ustedes, mantengan la calma. Si es posible, quédense en casa. Estamos trabajando. El Ejército está trabajando. Todo el sector del servicio de defensa de Ucrania está trabajando”.

¿Qué significa la ley marcial en Ucrania?

La ley marcial consiste en la suspensión de las leyes ordinarias civiles y penales y da facultades a la autoridad militar, en un territorio ocupado.

Es el comandante de la fuerza quien puede proclamar la continuación total o parcial de la aplicación de todas las leyes civiles y penales, como en tiempo de paz, a menos que la autoridad militar ordene lo contrario.

En el caso de Ucrania, las restricciones que tenía la ley marcial se definieron en una ley de 2015. Al respecto, es el presidente ucraniano quien decide la declaración de la ley marcial y luego debe aprobarla Consejo Supremo o Rada Suprema.