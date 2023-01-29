Ucrania necesita más armas y entregas más rápidas, afirma Zelenski

Este domingo 29 de enero de 2023, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski afirmó que el país necesita nuevas armas y entregas más rápidas para hacer frente a una situación "muy dura" de constantes ataques de las fuerzas rusas en la región oriental de Donetsk.

"La situación es muy dura. Bajmut, Vuhledar y otros sectores de la región de Donetsk: hay constantes ataques rusos. Hay constantes intentos de romper nuestras defensas", destacó Zelenski.

Asimismo, señaló que Rusia quiere que la guerra entre ambos se prolongue y agotar sus fuerzas. "Así que tenemos que hacer del tiempo. Tenemos que acelerar los acontecimientos, acelerar los suministros y abrir nuevas opciones armamentísticas para Ucrania".

El pasado sábado, Zelenski declaró que Ucrania necesitaba el misil TACMS de fabricación estadounidense con un alcance de unos 300 km, que Washington se ha negado a suministrar hasta ahora.

En ese sentido, un asesor presidencial declaró que se estaban celebrando conversación sobre el suministro de misiles de largo alcance y un portavoz de la fuerza aérea de Ucrania destacó negociaciones sobre el suministro de aviones.

Ucrania destacó que necesita más armas y envíos más rápidos|VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Ucrania contuvo ataque de Rusia cerca de Blahodatne

El Estado mayor de las fuerzas armadas ucranianas afirmó que sus fuerzas repelieron un ataque cerca de Blahodatne, en el este de la región de Donetsk, mientras que el grupo militar privado ruso Wagner dijo que había tomado el control de la aldea.

Cabe recordar que, después de la entrega de armas por parte de Estados Unidos y países de Occidente a Ucrania, Rusia intensificó ataques y sentenció que con este tipo de acciones se involucraron al conflicto.

El pasado 26 de enero, las fuerzas de Moscú dispararon más de 30 misiles, 15 de ellos sobre Kiev, la capital de Ucrania. Todo el país se encuentra alerta y se escucharon las sirenas antiaéreas durante todo el día del pasado jueves.

Tan solo la semana pasada se anunció el envío de tanques de última generación y más armamento a Ucrania.

*Con información de Reuters