Tras el anuncio de la colaboración de Estados Unidos y sus aliados con tanques de última generación y más armamento a Ucrania, la situación en la zona de guerra se intensifica, pues Rusia incrementa sus ataques.

Según los últimos reportes, las fuerzas de Moscú dispararon más de 30 misiles, 15 de ellos sobre Kiev, la capital de Ucrania. Todo el país se encuentra alerta y se escucharon las sirenas antiaéreas durante todo el día de este jueves.

El portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que el envío de varios sistemas de armas, incluidos los tanques que se anunciaron durante el pasado miércoles 25 de enero, involucran directamente a Occidente en el conflicto del país comandado por Vladimir Putin con Ucrania.

De acuerdo con Dmitry Peskov, algunos países europeos, junto a Estados Unidos, han dicho que la entrega de armamento no implica su participación en las hostilidades que se viven en el territorio de Ucrania.

Cabe destacar que esta es la primera reacción de Rusia tras los anuncios de Estados Unidos, Alemania y otros países de occidente sobre el envío de tanques para realizar ataques.

Tras apoyo con tanques a Ucrania, Rusia intensifica ataques

|VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Rusia lanza misilies y drones en varios puntos de Ucrania

De acuerdo con la agencia Reuters, este jueves 26 de enero 2023 los civiles en Ucrania corrieron a ponerse a cubierto cuando Rusia lanzó misiles y drones, el saldo fue de al menos 11 personas muertas y 35 edificios dañados.

El gobierno de Ucrania aclaró que había derribado a los 24 drones lanzados durante la madrugada de este jueves por parte de Rusia. Otro de los ataques del país fueron 55 misiles que disparó en el Ártico.

A través de un comunicado por Telegram, el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski aclaró que Rusia, "país terrorista", realizó otro intento de intimidar a su nación con un ataque masivo con misiles, el cual fue una derrota, al igual que toda Rusia se verá derrotada pronto.

El primer ministro, Denys Shmyhal, dijo que las subestaciones eléctricas habían sido atacadas por Rusia.