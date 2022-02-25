Noticias falsas provocan confusión en frontera entre Ucrania y Rusia

Los residentes rusos en la frontera con Ucrania se encuentran en la oscuridad en medio de informes contradictorios y noticias falsas de los medios después de que el presidente Vladimir Putin autorizó "una operación militar especial" en Donbass.

Los reporteros de China Media Group (CMG) se dirigieron el jueves a la frontera de Rusia con Ucrania y hablaron con los residentes rusos en el camino.

Un habitante de la ciudad fronteriza de Krasnodar dijo que había escuchado muchas noticias confusas sobre el conflicto y que no sabía cuál creer.

Residente de Krasnodar, frontera Ucrania/Rusia:

“Hay muchos informes falsos contradictorios en Internet. Una pieza de información acaba de aparecer, solo para ser declarada falsa por la siguiente. Tantos informes de los medios simplemente se confunden.

Dijo que tiene parientes en Donetsk, que junto con Luhansk han sido reconocidos por Putin como "estados independientes y soberanos", y añadió que se sienten nerviosos por la situación allí.

"La situación es muy caótica. Son ancianos de 86 años y solo quieren vivir una vida tranquila", dijo.

Luego, los reporteros de CMG fueron detenidos por guardias en un puesto de control fronterizo en Taganrog, Rusia, antes de ser escoltados por un vehículo militar.

Putin dijo el jueves que la "operación militar especial" fue en respuesta al llamamiento de los líderes de la "República Popular de Lugansk" y la "República Popular de Donetsk" en la región de Donbass.

Un lugar que según el gobierno ruso, desde hace 8 años, en el 2014, ha sido objeto de abusos y crímenes de parte del gobierno de Ucrania, actualmente dirigido por Volodímir Zelenskiy.

Missiles rain down around Ukraine as Russia launches a full-scale attack https://t.co/0FzMCAGHdo pic.twitter.com/3zQalYUgUn — Reuters (@Reuters) February 25, 2022

Conflicto con Ucrania creció por amenazas de la OTAN y abusos en Donbass

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo "infraestructura militar, instalaciones de defensa aérea, aeródromos militares, aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania" con armas de alta precisión, sin apuntar a ciudades ucranianas.

Ucrania rompió el jueves relaciones diplomáticas con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró la ley marcial en el país tras la operación militar de Rusia y pidió nuevamente el apoyo de las naciones europeas para que de una vez por todas, la OTAN decida incluirlo al bloque.

El organismo que tendría como obligación, que sus 30 miembros, defienda el territorio ucraniano de cualquier agresión bélica.