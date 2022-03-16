Ucrania y Rusia más cerca de llegar a acuerdos

El ejército de Rusia ha intensificado los ataques contra varias ciudades de Ucrania este miércoles, en medio de los acuerdos entre ambas naciones. Hay al menos dos personas heridas y 35 han sido evacuadas del edificio residencial de 12 pisos, que se ha derrumbado, en una ciudad que está en pleno toque de queda y donde los ataques se centran en objetivos civiles.

La bombardeada capital ucrania recibió el martes la arriesgada visita de tres jefes de Gobierno de países de la Unión Europes, Polonia, República Checa y Eslovenia, para reunirse con Zelenski, que agradeció el gesto de apoyo.

Ejército ruso toma como rehenes a médicos y pacientes

Una de las ciudades más golpeadas por Rusia es Mariupol, una urbe situada en el mar Negro y que sufre una situación de catástrofe humanitaria desde hace días. Allí, Ucrania denuncia que el Ejército ruso "ha tomado como rehenes a médicos y pacientes, y ha llevado a al menos 400 personas de las casas cercanas al sótano del hospital", explicó este martes el comité de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania en un comunicado. La vice primera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha señalado este miércoles que las tropas rusas están disparando desde allí y ha pedido la liberación de los rehenes.

Aumenta número de muertos

Las autoridades ucranianas han admitido que el número de muertos desde el inicio de la invasión rusa ha ido aumentado. En la ciudad de Járkiv, próxima a la frontera con Rusia y objeto de duros ataques de las tropas rusas, han muerto al menos 500 residentes, según el servicio de emergencias de esta región oriental.

La Fiscalía General de Ucrania informa de que al menos 103 niños han muerto y más de un centenar han resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Según desvela el Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de su cuenta de Twitter, el ejército ruso ha visto bloqueado su avance por una falta de maniobrabilidad, que ha sido "explotada expertamente" por las fuerzas ucranianas.

"La destrucción de puentes" por parte de las tropas ucranianas "ha desempeñado también un papel clave en el estancamiento del avance de Rusia".

Continúan conversaciones para un alto al fuego

Este miércoles se han retomado las conversaciones entre las delegaciones de ambos países, está vez por videoconferencia y no de forma presencial, como sí sucedió en los primeros encuentros.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha apuntado que ambos países están ahora más cerca de llegar a acuerdos en algunos compromisos, como el estatus de neutralidad de Kiev, es decir, que no entre a formar parte de la OTAN, una línea roja para Moscú. "Me guío por las evaluaciones de nuestros negociadores.

El compromiso de Rusia depende de lograr una Ucrania desmilitarizada y neutral basada en el modelo de Suecia y Austria, pero con su propio ejército. "Es la opción que se está discutiendo actualmente y que puede considerarse como un compromiso", ha explicado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Por su parte, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ahondó en la idea de que Ucrania nunca va a formar parte de la OTAN.

El Gobierno suizo anuncia la imposición de sanciones económicas, comerciales y financieras a Bielorrusia por su colaboración con Rusia en la invasión de Ucrania.

Japón, y es que este país tiene previsto retirar su trato comercial favorable a Rusia, según ha anunciado el Gobierno nipón.

Donación económica del Real Madrid

El Real Madrid C. F. donará un millón de euros, en el marco de la campaña "Todos con Ucrania", puesta en marcha el pasado 5 de marzo por la Fundación Real Madrid, para contribuir a paliar las necesidades de la población desplazada de Ucrania, donde la Fundación trabaja con las principales ONG internacionales con las que colabora desde hace décadas en distintos países en proyectos de atención integral a la infancia necesitada.

El Gobierno ucraniano cifra en 565,000 millones de dólares los daños causados hasta el momento por la invasión rusa de la antigua república soviética. Kiev espera recibir esta cantidad de dinero tanto de Moscú como de sus aliados para reconstruir el país una vez termine la guerra.

