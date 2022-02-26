Rusia lleva negociaciones a un “callejón sin salida”, afirma Ucrania

Dmitri Peskov, portavoz del gobierno de Rusia, aseguró que Ucrania no aceptó las negociaciones, a pesar de que previamente se dio a conocer que ambos países estaban dispuestos a tener un diálogo.

El viernes 25 de febrero, María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, dio a conocer que las autoridades ucranianas le propusieron a Rusia iniciar una mesa de diálogo, lo que presuntamente ocurriría este sábado.

“La parte ucraniana rechazó negociar (el viernes), los representantes del régimen de Kiev propusieron abordar ese asunto mañana”, dijo Zajárova, citada por la agencia RIA Nóvosti.

Sin embargo, Peskov declaró que “en consonancia con las negociaciones esperadas”, el viernes el presidente Vladimir Putin ordenó suspender el avance las principales tropas, pero ante el supuesto rechazo a las conversaciones, las fuerzas armadas reanudaron el avance.

Por la parte ucraniana que rechazó en esencia las conversaciones, hoy reanudó el avance de las tropas rusas en correspondencia con el plan de la operación.

Ucrania acusa a Moscú de llevar negociaciones a “callejón sin salida”

Por su parte, Mykhailo Podoliak, asesor de la Oficina del Presidente Volodimir Zelensky, declaró que Ucrania escuchó la posición negociadora de Moscú y que sus comentarios sobre la negocación para iniciar las conversaciones “solo son parte de sus tácticas”.

En conferencia de prensa, dijo que Rusia “está tratando de llevar las negociaciones a un callejón sin salida antes de que empiecen”, por lo que consideró que el encuentro requiere de un enfoque diferente.

“Las negociaciones deben basarse en el sentido común y ser tales que se pueda encontrar una solución justa en interés de la gente y de la condición de Estado nacional de Ucrania. Por su resistencia, los ucranianos han demostrado que llevarnos a un callejón sin salida es una ambición poco realista”, añadió.

Україна не відмовляється від перемовин з Російською Федерацією, але готова лише до повноцінного переговорного процесу без неприйнятних умов та ультиматумів, зазначає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.



Подробиці: https://t.co/aYvTt14CKd pic.twitter.com/x7vctVhnzb — Офіс Президента (@APUkraine) February 26, 2022

Durante su mensaje, Podoliak mencionó que el presidente Volodimir Zelensky no acepta “condiciones y ultimátums inaceptables para Ucrania, solo negociaciones completas”.

En tanto, Sergii Nykyforov, portavoz del presidente ucraniano, señaló en sus redes sociales que el país está dispuesto a hablar sobre el alto el fuego y la paz. “Cuanto antes comiencen las negociaciones, más posibilidades habrá de restaurar la vida normal”, añadió.

Estas declaraciones se dan después de tres días de la invasión rusa, que hasta ahora ha dejado al menos 137 soldados muertos y 316 heridos, además de muchas familias desplazadas y daños en la infractructura del país.

