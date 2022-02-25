Putin pide a Ucrania derrocar al presidente Volodimir Zelensky

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió en una reunión televisada que las Fuerzas Armadas de Ucrania tomen el poder de su país y derroquen al presidente Volodimir Zelensky.

“Vuelvo a hacer un llamamiento a los militares de Ucrania: no permitan que los neonazis y (los nacionalistas radicales ucranianos) utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos”, dijo ante el Consejo de Seguridad de Rusia.

Asimismo, calificó a Volodimir Zelensky y sus ministros como una “banda de drogadictos y neonazis”, que se instalaron en Kiev y tomaron “como rehenes” a los ucranianos.

“Tomen el poder en sus manos, será más fácil que lleguemos a un acuerdo”, declaró Putin, dos días después de anunciar que sus tropas iniciarían una operación militar especial en Ucrania.

Durante la reunión con el Consejo de Seguridad, el presidente también señaló que los militares rusos en Ucrania actúan “con valentía, profesionalidad y heroísmo”.

En tanto, Volodimir Zelensky aseguró en un discurso que su país se quedó solo para defenderse de Rusia. “Quién está preparado para luchar con nosotros? No veo a nadie”, añadió.

La invasión de Rusia a Ucrania no es solo una invasión, es el comienzo de la guerra contra Europa, contra la unidad y los derechos humanos básicos.

Además, Volodimir Zelensky declaró que actualmente el destino de Europa se decide en Ucrania, ya que si Putin no consigue detenerse ahora, “llegará más lejos”. Por ello, pidió fuertes sanciones económicas y financieras “contra el agresor”, las cuales deben ser inmediatamente adoptadas.

Putin dice a China que la OTAN ignoró seguridad de Rusia

En una llamada telefónica, Vladimir Putin le dijo a su homólogo chino, Xi Jinping que Rusia tiene la disposición de mantener conversaciones de alto nivel con Ucrania, mientras sus tropas avanzaban en la capital Kiev.

Durante la conversación, Putin aseguró que lanzó la “operación militar especial” debido a que la OTAN y Estados Unidos ignoraron “durante mucho tiempo las preocupaciones razonables de seguridad de Rusia”.

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping le pidió al presidente ruso “abandonar mentalidades de la Guerra Fría” y confirmó su apoyo en “la resolución a través de negociaciones con Ucrania”.

Después de dos días de una operación militar en Ucrania, las sirenas antiaéreas sonaron sobre Kiev, la capital de tres millones de habitantes, muchos de los cuales buscan refugio en diversos puntos, incluido el metro.

Las autoridades ucranianas, citadas por Reuters, confirmaron que derribaron un avión ruso y se estrelló contra un edificio en Kiev, incendiándose e hiriendo a ocho personas.

Hasta ahora las autoridades de Ucrania reportan al menos 137 muertos y 316 heridos, desde que comenzó el ataque ruso, por lo que se contará con instalaciones de salud para brindar asistencia médica a los ucranianos.

