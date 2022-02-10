UKAEA establece nuevo récord de energía por fusión nuclear

Científicos europeos de la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA por sus siglas en inglés) anunciaron el miércoles 9 de febrero nuevos avances en la campaña para hacer de la fusión nuclear una fuente de energía práctica, segura y limpia. Dijeron que un experimento en un ciudad de Inglaterra estableció un nuevo récord respecto a la cantidad de energía producida por la fusión nuclear, más del doble de la marca anterior.

Los investigadores dijeron que lograron 59 megajoules de energía de fusión nuclear sostenida, el mismo proceso que alimenta a las estrellas, incluido el sol, en una instalación en Culham, cerca de Oxford.

Ian Chapman, jefe de la UKAEA, lo describió como un evento histórico que acerca a los investigadores a la conquista de uno de los mayores desafíos de la ciencia. Superó el récord anterior de poco menos de 22 megajoules de energía total alcanzada en 1997, dijeron.

Los científicos han advertido que todavía se necesitan años de trabajo y que el nivel de energía alcanzado hasta ahora es modesto. La energía producida en el último experimento, por ejemplo, fue suficiente para hervir unas 60 teteras de agua.

Los científicos han estado trabajando durante décadas para intentar desarrollar la energía de la fusión nuclear como una fuente de energía viable. A diferencia de la quema de combustibles fósiles o el proceso de fisión de las centrales nucleares existentes, la fusión ofrece la perspectiva de una energía abundante sin contaminación, residuos radiactivos o gases de efecto invernadero.

¿Qué es la fusión nuclear?

La fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos se unen para formar un núcleo más pesado, mientras simultáneamente libera o absorbe una cantidad enorme de energía.

La investigación relativa a fusión controlada con fines civiles se inició en la década de 1950, y continúa hasta el presente.

La fisión nuclear es el proceso inverso, en el cuál un núcleo es dividido en unos más livianos y crea subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo, además de gran cantidad de energía.

Las ventajas de la fusión sobre la fisión nuclear son la abundancia de materias primas, que sus desechos no revisten la problemática de los provenientes de fisión y que si una planta de fusión dejara de funcionar se apagaría inmediatamente, sin peligro de fusión.

🌞A landmark record for fusion! EUROfusion consortium have more than doubled the #fusion energy record set in 1997 at UKAEA's world-leading JET research facility. For full info on this: https://t.co/iShCGwlnkq#FusionIsComing #FusionEnergy @FusionInCloseUp @beisgovuk @iterorg pic.twitter.com/xFwFgAuIx2 — UK Atomic Energy Authority (@UKAEAofficial) February 9, 2022