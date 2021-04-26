¿Por qué Ucrania quiere que Chernóbil sea Patrimonio de la Humanidad?

Este 26 de abril se cumplen 35 años del desastre nuclear de Chernóbil, considerado como el peor de la historia, y Ucrania tiene algunos planes para esta zona devastada.

El gobierno de aquel país considera solicitar a la UNESCO que la ciudad fantasma sea declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que podría representar una mayor visita de turistas al país, además de los correspondientes fondos de protección que el organismo otorga para la preservación de estos espacios.

"Creemos que poner a Chernóbil en la lista de Patrimonio de la UNESCO es un primer paso para que este enorme lugar sea un destino de interés único para toda la humanidad", declaró el ministro de cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko.

"La importancia de la zona de Chernóbil radica mucho más allá de las fronteras de Ucrania. No se trata sólo de la conmemoración, sino también de la historia y los derechos de las personas", añadió el funcionario.

Antes de solicitar este estatus a la dependencia de las Naciones Unidas, cada lugar debe ser incluido en un listado de patrimonio histórico y cultural de cada país, por lo que ya tiene este reconocimiento de forma local.

La hoy abandonada planta nuclear de Chernóbil, Ucrania, tuvo un importante arribo de turistas antes de la pandemia, en 2019, cuando HBO estrenó la serie 'Chernobyl', donde se narran las horas previas al desastre, las primeras acciones y la reacción del gobierno de la entonces Unión Soviética. Se estima que 120 mil personas llegaron a las inmediaciones de la planta y de Pripyat tras el estreno del programa.

Te puede interesar: En Alemania, enfermera "vacunó" pacientes con solución salina

¿Qué pasó en Chernóbil?

El desastre nuclear de Chernóbil es considerado como el peor en la historia de la humanidad, y ocurrió el 26 de abril de 1986.

Reportes señalan que todo ocurrió cuando un reactor de la planta explotó durante una prueba de seguridad. De forma inmediata, al menos 31 trabajadores y bomberos murieron tratando de controlar el incendio. Años después, miles de personas perdieron la vida por enfermedades derivadas de la radicación, la gran mayoría con cáncer.

En realidad, se desconoce la cantidad exacta de personas que murieron y sufrieron enfermedades como consecuencia de la tragedia.

La radiación de esta explosión llegó a diferentes partes de Europa, y los habitantes de la ciudad fueron evacuados. Inicialmente se les dijo que abandonarían su hogar por tres días, pero nunca volvieron.

Te puede interesar: Nicoló Pirlo, hijo de Andre Pirlo, recibió amenazas de muerte