Últimas noticias de hoy: INAI pide minutas sobre asambleas de libros de texto de la SEP

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy martes 12 de septiembre de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el INAI solicitó a la SEP los documentos que comprueben la realización de asambleas para la edición de los nuevos libros de texto.

Mientras que el político de Morena, Ricardo Monreal, descartó buscar la candidatura de su partido para la jefatura de gobierno de la CDMX en las elecciones 2024. Además, la UNAM lanzó su convocatoria para estudiar licenciatura en sus modalidades abierta y a distancia.

INAI ordena a SEP que presente resultados de asambleas de libros de texto

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que brinde la versión pública de minutas, acuerdos o cualquier otro documento resultado de asamblea y análisis de los nuevos planes de estudio para diseñar los nuevos libros de texto gratuitos.

Pleno del @INAImexico resuelve que la @SEP_mx dé a conocer versión pública de las minutas, acuerdos, actas o cualquier documento, resultado de las Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de #estudio para el diseño de los #Libros de Texto Gratuitos 2022. pic.twitter.com/DYIg2K1Uii — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

UNAM lanza convocatoria de examen para licenciaturas abiertas y a distancia

Hoy la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó su convocatoria para realizar el examen de admisión a la licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) La validez de estudios en dicho sistema es la misma que en el sistema escolarizado.

¡Ya están las #convocatorias!



A través de sus modalidades educativas abierta y a distancia, la @UNAM_MX ofrece una opción para quienes deseen continuar con sus #estudios.https://t.co/bQRzC1qpNa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

¡Que siempre no! Ricardo Monreal se baja de la carrera por la jefatura de Gobierno de la CDMX

El esxenador Ricardo Monreal reveló que no buscará la candidatura del partido Morena por la jefatura de gobierno de la CDMX, ya que se encuentra apoyando a Claudia Sheinbaum, recientemente nombrada coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Asesinan a balazos al delegado de la FGR; lo bajaron de su auto para dispararle

El delegado de la FGR (Fiscalía General de la República), zona centro, Fernando García Hernández fue asesinado a balazos en la colonia Cipatli, al sur de Chilpancingo, Guerrero, mientras conducía su camioneta alrededor de las 8:30 horas de este martes 12 de septiembre de 2023.

#ÚLTIMAHORA| Asesinan a tiros a Fernando García Hernández, delegado de la #FGR en #Chilpancingo, #Guerrero.



Los #hechos ocurrieron frente a su centro de trabajo.



Paramédicos de la #CruzRoja confirmaron que el hombre murió. pic.twitter.com/ZBOin14mCm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

¡Otra vez! Personas quedan atrapadas en elevador del IMSS por más de dos horas

Un elevador de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 57 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del puerto de Veracruz registró una falla que ocasionó su bloqueo. Las cuatro personas que quedaron atrapadas fueron rescatadas gracias a elementos de Bomberos y Protección Civil.

54 personas fueron detenidas en el Festival Arre: Revendedores y ladrones de celulares

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que detuvo a 54 personas durante los dos días del Festival Arre, dedicado a la música regional mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez el fin de semana pasado. Entre los aprehendidos están presuntos revendedores de boletos y ladrones.

¡Ve preparando la cartera! Estas son las fechas del Vive Latino en 2024

Este martes 12 de septiembre, la empresa organizadora del Festival Vive Latino 2024 reveló las fechas para la realización de su edición número 26.

Asaltan a un hombre en la colonia Roma; venía con 300 mil pesos de una casa de cambio

Una persona fue asaltada en las calles de Salamanca y Puebla, en la colonia Roma de la CDMX. La víctima acudió previamente a una casa de cambio. Los ladrones se llegaron un botín de cerca de 300 mil pesos.