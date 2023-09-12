¡Que siempre no! Ricardo Monreal se baja de la carrera por la jefatura de Gobierno de la CDMX

¡Que siempre ya no! Ricardo Monreal descartó ir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), deseo al que aspiró después de intentar ser el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, resultando ganadora, Claudia Sheinbaum.

La razón sería que ahora apoyaría a la ganadora de la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum para ser candidata presidencial de Juntos Hacemos Historia rumbo a las elecciones 2024. También refirió que la morenista ya tomó una decisión.

“Estoy consciente que en la correlación de puertas, en la toma de decisiones, cambió a partir del jueves con el traslado o entrega del bastón de mando simbólico (...) creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia, no creo que esté yo ahí en esa posición”, dijo en una entrevista radiofónica.

Las victorias políticas se construyen con armonía, inclusión, tolerancia. pic.twitter.com/gbqp7I4Ztn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2023

¿Qué funcionarios de Morena están buscando la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Ricardo Monreal era uno de la lista de morenistas que buscan participar para ser el candidato a la jefatura de Gobierno de la capital, cargo que antes pertenecía a Sheinbaum Pardo y actualmente lo encabeza Martí Batres.

Esta es la lista:



Omar García Harfuch

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, que ya anunció la fecha en que pediría licencia

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos.



Por parte de la oposición también hay algunos que ya alzaron la mano para buscar el cargo más importante de la capital:



Sandra Cuevas

Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD.

Mariana Moguel

¿Cuándo comienza el proceso electoral de la CDMX?

El proceso electoral 2023-2024 dio inicio el pasado jueves 7 de septiembre y el periodo de precampañas para la elección del cargo abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, y para diputaciones locales y alcaldías, con sus respectivas concejalías, del 25 de noviembre de 2023 al 3 de enero del próximo año.