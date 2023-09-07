Sheinbaum gana encuesta de Morena para ser coordinadora de la Defensa de la 4T rumbo a elecciones 2024

Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena y será la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones presidenciales del 2024, de acuerdo con los resultados que dio a conocer la dirigencia del partido.

Horas antes de que se dieran a conocer los resultados, el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, ofreció un mensaje en el que aseguró que desde el martes 5 de septiembre han encontrado incidencias superiores a lo que habían previsto en las encuestas.

El conteo final que da a Sheinbaum como ganadora se da tras concluir la revisión del 100% de las boletas, mismas que recibieron un trato específico para que no fueran falsas y se contara con una transparencia total al momento de emitir un veredicto, así lo indicó el partido guinda.

¿Cuándo entregará Morena la constancia de coordinadora de la 4T a Claudia Sheinbaum?

Mario Delgado subrayó que será el domingo 10 de septiembre cuando el Consejo Nacional de Morena se reúna con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México para entregarle la constancia que la avale como coordinadora de la encuesta; se espera que se lleve a cabo en la sede del partido.

“El domingo, el ganador o ganadora también se comprometerá a cumplir con el Proyecto de Nación, el cual lo construyó el pueblo de México a partir de las consultas que se realizaron a lo largo del país. Como ha dicho el presidente, es una etapa de continuidad con cambio; la gente desde abajo ha dado el contenido para esta continuidad y este cambio ya está plasmado en un documento de Proyecto de Nación”, concluyó.

🚨#ÚLTIMAHORA | @Claudiashein es electa como coordinadora de la Defensa de la 4T.



Se impuso en la encuesta de @PartidoMorenaMxhttps://t.co/BB1HaWKYI2 pic.twitter.com/0d2tPhF2pd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

¿Quién es Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la defensa de la 4T?

Oriunda de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962, sus padres Carlos Sheinbaum y Annie Pardo le inculcaron el hábito del estudio, en este caso su madre, quien se desempeñó como académica y científica, le inspiró a cursar la licenciatura en Física por la UNAM, para posteriormente realizar una maestría y un doctorado en Ingeniería Ambiental. También realizó una estancia en el extranjero para el Lawrence Berkeley National Laboratory.

Su amor por la ciencia no sesgó el gusto por la política, a temprana edad se interesó por temas sociales y políticos, fue así como se desempeñó en la secretaría del Medio Ambiente cuando AMLO era jefe de Gobierno. En 2014 participó en la fundación de Morena, más adelante se convirtió en jefa delegacional de Tlalpan, lo que le dio el impulso para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México durante el 2018 hasta este 2023 que dejó el cargo.