Ayuda humanitaria para Turquía, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este martes 7 de febrero de 2023, entre estas destacan: sale desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aeronave con ayuda humanitaria para Turquía y Siria tras el sismo que ha dejado miles de muertos.

Despega desde el AIFA aeronave con ayuda humanitaria

La mañana de este martes, despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) una aeronave que transporta ayuda humanitaria para Turquía, uno de los países afectados por el terremoto de magnitud de 7.8, al igual que Siria.

Rostro de Celia Cruz en moneda de Estados Unidos

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos (EU) dio a conocer a las mujeres homenajeadas de 2024 para el programa American Women Quarters, donde el rostro de la cantante cubanomericana, Celia Cruz, aparecerá en una moneda de 25 centavos.

Se registró sismo en Coyoacán, CDMX

Un sismo hoy 7 de febrero 2023, de magnitud 1.5, se registró a las 8:46 horas de la mañana, el temblor tuvo como epicentro la alcaldía Coyoacán de la de la Ciudad de México (CDMX).

Perritos rescatistas viajan a Turquía y Siria tras sismos

La mañana de este martes 07 de febrero de 2023, se dio a conocer que México envía ayuda humanitaria a Turquía y Siria tras el sismo de magnitud 7.8 que ha dejado más de 3 mil 700 muertos. Entre este apoyo se encuentran los perritos rescatistas, los cuales son de suma importancia.

Murió Fernando Becerril a los 78 años

El actor mexicano de 78 años, Fernando Becerril, murió este martes 7 de febrero alrededor del medio día. Así lo dieron a conocer su sobrino, Emiliano Becerril, y la Asociación Nacional de Actores, quienes confirmaron el deceso de uno de los histriones más reconocidos de México en décadas pasadas.

Detienen a implicados en casos de Meningitis

Fueron detenidos un médico anestesiólogo y dos exfuncionarios por los casos de meningitis en Durango, informó ante medios la Fiscalía General del estado.

Sube a 7 mil la cifra de muertos tras sismos en Siria y Turquía

Al menos siete mil 700 muertos dejaron los sismos que sacudieron a Turquía y Siria; se espera que la cifra aumente conforme los rescatistas vayan sacando cuerpos de entre los escombros.