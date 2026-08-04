Un bebé muere por la ola de calor en España: lo dejaron dentro de un auto

Un bebé de 20 meses falleció en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, España por sufrir un golpe de calor al quedar atrapado en el interior de un vehículo estacionado en la isla de Fuerteventura. De acuerdo con confirmaciones del Gobierno de Canarias a través de la Consejería canaria de Sanidad, el menor ingresó inicialmente de emergencia en el Hospital General de Fuerteventura antes de ser trasladado en helicóptero a la isla vecina, donde los equipos médicos confirmaron su deceso durante la madrugada del domingo 2 de agosto de 2026.

El bebé estuvo expuesto a temperaturas extremas dentro del automóvil tras un descuido de su padre. La emergencia se desencadenó durante el primer fin de semana de agosto, en coincidencia con un severo episodio climático en el archipiélago canario que registró valores térmicos superiores a los 40 grados Celsius en varias partes de la región.

¡TRAGEDIA EN #ESPAÑA: MUERE BEBÉ TRAS SER OLVIDADO DENTRO DE UN VEHÍCULO!



Un menor de solo un año y medio falleció en Fuerteventura al quedar atrapado en el interior de un automóvil bajo las extremas temperaturas de una ola de calor. Aparentemente, el padre del niño sufrió un… pic.twitter.com/zhuxzu84U4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

Crisis climática en España

La muerte del niño fue clasificada por las autoridades sanitarias autonómicas como un fallecimiento por golpe de calor, notificando el caso de inmediato al Ministerio de Sanidad de España. Las condiciones en Fuerteventura y el resto de las Islas Canarias han llevado a los organismos de protección civil a mantener activos los protocolos de emergencia por riesgo extremo para la salud humana.

El trágico suceso ocurre en medio de una de las olas de calor más severas registradas en el país en los últimos años. Las estadísticas oficiales de las autoridades sanitarias reflejan que España acumuló más de 2.000 fallecimientos asociados a las altas temperaturas tan solo durante el mes de julio de 2026, lo que representa el doble de las muertes contabilizadas por la misma causa durante el mismo periodo del año anterior.