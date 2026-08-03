El ‘sueño europeo’ duró poco: El desolador regreso de miles de migrantes a Marruecos desde España

Miles de migrantes provenientes de Marruecos comenzaron un largo camino para cumplir el ‘sueño europeo’; sin embargo, la ilusión duró muy poco al comprobar que no podrían continuar su camino rumbo a la España peninsular, por lo que tuvieron que emprender un nuevo viaje devuelta a casa.

Más de 48 mil, de los casi 50 mil migrantes que intentaron cruzar desde Marruecos, iniciaron el camino de vuelta a sus hogares, convirtiéndose en una de las mayores olas migratorias registradas en la ciudad de Ceuta, España.

“Hubo noticias de abusos (...) Fuimos maltratados en Ceuta. Ahora solo quiero volver a mi país, porque Marruecos es mejor que Ceuta”, compartió Karim Amagar, un migrante de 30 años de edad.

Un saldo devastador: Al menos 72 migrantes muertos tras intentar cruzar la frontera

En la playa quedaron chalecos salvavidas, boyas improvisadas y rastros de la travesía que miles de migrantes de Marruecos emprendieron en busca de una vida y un futuro mejor para ellos y su familia.

El saldo fue devastador. Al menos 72 personas murieron ahogadas o aplastadas al intentar superar el rompeolas y la valla fronteriza.