El 2027 llegará con varios espectáculos astronómicos, entre ellos un eclipse solar anular, conocido como “Anillo de Fuego”, el cual tendrá una duración de máximo casi 8 minutos.

Durante este fenómeno, la Luna cubrirá gran parte del Sol y dejará visible un círculo brillante en el cielo, y aunque será perceptible en diversos países, México quedará fuera de su trayectoria.

¿Dónde será visible el eclipse solar del 6 de febrero de 2027?

De acuerdo con las previsiones de la NASA, el eclipse recorrerá una franja que comenzará en el océano Pacífico Sur.

Primero atravesará parte de Sudamérica y continuará por el océano Atlántico hasta llegar a África occidental. A continuación, te enlistamos los países que podrán observar la fase anular, mejor conocida como “Anillo de fuego”.

Chile : regiones del sur

: regiones del sur Argentina : regiones de la Patagonia y otras áreas

: regiones de la Patagonia y otras áreas Uruguay : gran parte del territorio

: gran parte del territorio Brasil : zonas cercanas a la costa

: zonas cercanas a la costa África occidental: países como Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria.

La franja de visibilidad tendrá aproximadamente 282 kilómetros de ancho. Fuera de ella, habitantes de otras regiones de Sudamérica y África podrán observar el eclipse de manera parcial.

En el caso de México, el fenómeno no será visible, debido a que el país se encuentra fuera de la franja.

Eclipse solar anular de febrero 2027 (Starwalk)

¿A qué hora será el eclipse solar de casi 8 minutos?

El eclipse solar anular ocurrirá el sábado 6 de febrero de 2027 y tendrá una duración máxima de 7 minutos y 51 segundos en el punto de mayor visibilidad.

Con base en horarios previstos en tiempo universal (GMT), se espera que el fenómeno comience a las:

12:57 horas: comienza el eclipse parcial.

14:03 horas: inicia la fase anular.

15:59 horas: ocurre el máximo del eclipse.

17:55 horas: termina la fase anular.

19:01 horas: finaliza el eclipse parcial.

Durante su punto máximo, la Luna cubrirá aproximadamente el 86% del diámetro aparente del Sol, dejando visible una parte de su superficie.