El eclipse solar más largo del siglo: Los mejores lugares del mundo para verlo y si se podrá apreciar desde México

La cuenta regresiva para el evento astronómico más esperado del siglo XXI ya comenzó, esto a pesar de que falta casi un año para que suceda. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total de gran duración que cubrirá de oscuridad varias partes de Europa, África y Oriente Medio.

Te decimos los mejores lugares para apreciarlo y si se va a poder ver desde México.

¿Cuándo es el próximo eclipse solar y cuánto va a durar?

El siguiente eclipse solar total ocurrirá en agosto 2027. Ha sido bautizado por los científicos como el "Eclipse del Siglo" por el tiempo que va a durar con oscuridad.

La fase de totalidad alcanzará hasta 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo de oscuridad, una duración muy arriba de la media de estos eventos.

Un fenómeno único acompañará al próximo gran #eclipse #solar... ☀️🌙✨



Las "perlas de Baily" durarán apenas unos segundos en el #cielo.



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Mejores lugares para ver el eclipse solar

La franja donde la Luna tapará por completo al Sol comenzará su recorrido cruzando el sur del continente europeo.

En España, los mejores puntos para disfrutar de la sombra total estarán en el sur de la península, abarcando las provincias de Cádiz y Málaga, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tras cruzar Gibraltar, la sombra avanzará hacia el norte de África y el Medio Oriente.

El eclipse recorrerá Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, hasta llegar a su punto en Luxor, Egipto, muy cerca de los templos del río Nilo.

Después, la oscuridad va a seguir con su ruta por Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿Se podrá ver el eclipse solar desde México?

Para los aficionados en territorio mexicano, la respuesta es no. México no está dentro de la trayectoria, por lo que quedará fuera de visibilidad de este fenómeno, tanto en su fase total como parcial.

La sombra estará en el hemisferio oriental, por lo que en el continente americano no será posible apreciar el evento astronómico.

Países que sí van a poder ver el eclipse parcial

Quienes se encuentren en el resto de Europa, el centro de África y regiones de Asia podrán ver el evento en su modalidad parcial.

Durante la ruta, especialistas de la UNAM dicen que en los bordes de la totalidad se verán por escasos segundos las llamadas "perlas de Baily", pequeños puntos de luz filtrados por los valles y montañas de la Luna.