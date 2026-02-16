Eclipse Solar Anular 2026: esta es la hora exacta para observar el “Anillo de Fuego”

El eclipse solar anular de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del mes. A pocos días de que el espectacular “Anillo de Fuego” pueda observarse desde regiones específicas del planeta, muchos aficionados se preguntan cuál será la hora exacta en la que iniciará el evento.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar anular de 2026?

El eclipse solar ocurrirá el 17 de febrero de 2026 . Ese día, la Luna se alineará con el Sol y la Tierra, pero al encontrarse en un punto más lejano de su órbita, no cubrirá completamente el disco solar.

Como resultado, se formará un brillante anillo de luz alrededor de la Luna, fenómeno conocido como la anularidad.

De acuerdo con medios internacionales como CNN y datos de la NASA, los horarios aproximados del eclipse son los siguientes:



Inicio: 09:56 UTC

Anularidad: entre 12:11 y 12:13 UTC

Fin del eclipse: alrededor de 14:27 UTC

La duración total del fenómeno será de más de cuatro horas, aunque la formación del anillo de fuego solo durará 2 minutos y 20.9 segundos.

¿En México será visible el eclipse solar anular?

Fuera de la franja donde se formará el llamado “Anillo de Fuego”, el fenómeno podrá observarse únicamente de manera parcial en zonas muy específicas del planeta.

La visibilidad se limitará a regiones de la Antártida, a sectores del sur de África y al extremo austral de Sudamérica, además de amplias áreas de los océanos Antártico, Atlántico Sur e Índico.

En algunos puntos como Ciudad del Cabo, el Sol llegará a ocultarse cerca de un 11 % alrededor de las 06:17 horas, tiempo local. En la Isla Rey Jorge, el eclipse será mucho más notable, con aproximadamente un 83 % del disco solar cubierto hacia las 10:12 horas.

Aun así, la mayor parte del mundo quedará completamente fuera de la observación del eclipse, ya que su trayectoria se concentra en regiones remotas del hemisferio sur. Pese a esto, la NASA aún no ha anunciado campañas de divulgación.