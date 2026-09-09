Notas
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Eclipse solar del siglo: Los mejores lugares del mundo para verlo
La cuenta regresiva para el eclipse solar más largo del siglo comenzó; te decimos cuáles serán los mejores lugares del mundo para verlo y si se podrá observar desde México.
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Todo lo que debes saber sobre el "eclipse del siglo": ¿Cuándo y dónde verlo?
El esperado “eclipse del siglo” deslumbrará a millones, con varios minutos de oscuridad total, superando los eclipses recientes en duración. Aquí los detalles.
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Así son las perlas de Baily: El fenómeno luminoso que acompañará al eclipse solar más largo del siglo 21
Científicos y aficionados a la astronomía ya tienen la mirada puesta en el gran eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 que vendrá acompañado de las perlas de Baily.
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No solo el de 2027, revelan año en que ocurrirá el ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO de todo el tercer milenio
La NASA detalla los eclipses solares más prolongados entre 2001 y 3000, destacando eventos extraordinarios que superan los seis minutos de oscuridad total.
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¡Voló frente al Sol! VIDEO del increíble truco de Danny León durante el eclipse solar total
Danny León sorprendió con un espectacular truco durante el eclipse solar total; conoce cómo fue el salto que se volvió viral durante este fenómeno astronómico.
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VIDEO: ¡Una sombra recorrió la Tierra! Así se vio el eclipse desde el espacio
La sombra de la Luna cruzó la Tierra durante el eclipse solar total. Así se vio desde el espacio el fenómeno que sorprendió al mundo y no pudo observarse en México.