Un incendio destruye la Montaña de la Mesa en Sudáfrica, autoridades han detenido a un hombre, de unos 30 años aproximadamente, por ser sospechoso de haber iniciado el incendio que afecta las alderas de la Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo.



Son 250 bomberos los que intentan controlar el fuego, hasta el momento el clima no ha estado a su favor porque los vientos han sido los encargados de avivar las llamas que avanzan sobre la zona, esto ha obligado al desalojo de tres edificios de viviendas, cada una de estas construcciones cuenta con 17 pisos.

Flames are seen close to the city fanned by strong winds after a bushfire broke out on the slopes of Table Mountain in Cape Town, South Africa, April 19, 2021. REUTERS/Mike Hutchings|MIKE HUTCHINGS/REUTERS

Alrdedor de 400 hectáreas de vegetación han sido destruidas, hay dos bomberos heridos que ya son atendidos en un hospital de la ciudad, hasta el momento no hay reportes de civiles lesionados.

Fue la madrugada de ayer cuando comenzó el fuego cerca de un monumento al político Cecil Rhodes en las laderas de Devil's Peak, esto obligó a estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo a salir de las residencias porque varios edificios del campus fueron alcanzados por las llamas.

Firefighters battle flames as the library at the University of Cape Town burns after a bushfire broke out on the slopes of Table Mountain in Cape Town, South Africa, April 18, 2021. REUTERS/Mike Hutchings|MIKE HUTCHINGS/REUTERS

Entre las construcciones afectadas se encuentra la biblioteca Jagger, un recinto con 200 años de antigüedad, donde se conservaban colecciones de manuscritos y libros históricos.

El humo puede verse desde varios ángulos de la ciudad sudafricana, ha provocado la disminución de la visibilidad en varias zonas, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar carreteras.

Debido al humo y a las intensas llamas, las tonalidades del cielo en varios vecindarios de Ciudad del Cabo se han hecho naranjas.

Residents and voluntary firefighters battle to contain a fire fanned by strong winds on the slopes of Table Mountain in Cape Town, South Africa, April 19, 2021. REUTERS/Mike Hutchings|MIKE HUTCHINGS/REUTERS

SOLO CENIZAS DEL PAISAJE CULTURAL

A través de un comunicado Cape Town Heritage Trust, que es el Museo patrimonial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica dijo estar devastado por la destrucción del gran paisaje cultural de Rhodes Estate.

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Entre los recintos dañados se encuentran el histórico salón de té junto al Rhodes Memorial, edificios del campus de la Universidad de Ciudad del Cabo, como la biblioteca Jagger y la residencia Fuller Hall.

The historic Mostert’s Mill smoulders as firefighters battle to contain a fire that broke out on the slopes of Table Mountain in Cape Town, South Africa, April 18, 2021. REUTERS/Mike Hutchings TPX IMAGES OF THE DAY|MIKE HUTCHINGS/REUTERS

También que resultaron dañados el histórico molino de viento Monster Mill construido en 1796, así como Cadboll, una casa que sirvió para alojar estudiantes.

