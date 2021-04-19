“Mano de amor”, guante que acompaña pacientes aislados por COVID19

Entre las pruebas más difíciles de superar para las personas que enferman de COVID-19, es la soledad que experimentan los pacientes debido al aislamiento, que no les permite ver a su familia. Para combatir la situación, enfermeras brasileñas crearon la llamada "mano de amor".

Semei Araújo Cunha, enfermera de la Unidad de Atención Inmediata de Vila Prado, en el estado de Sao Paulo, Brasil, se percató de la soledad que experimetan los enfermos de COVID-19 que regularmente permanecen en salas de cuidados intensivos, alejados de familiares y amigos.

"Mano de amor" COVID19

Así que ideó un "método" para ayudar a los pacientes a que sientan una especie de muestra de afecto. Ella llenó de agua tibia un par de guantes quirúrgicos que son amarrados entre sí en las manos de los enfermos, otorgándoles una sensación de compañía y "abrigo".

Sistema diseñado por la enfermera Semei Araujo Cunha 🇧🇷 con guantes descartables y agua tibia, buscando mantener calientes las extremidades de los pacientes intubados por Covid, aunque simboliza mucho más. pic.twitter.com/K2gQr3mBiI — César Quezada (@cesar_quezada) April 5, 2021

Semei Araújo Cunha, enfermera de la Unidad de Atención Inmediata de Vila Prado:

"Escuché la idea en la hora de almuerzo y, cuando volví a trabajar a la sala de urgencias, una compañera dijo lo mismo. Así que dije -no creo, pero hagámoslo-".

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La primera paciente a quien le colocaron "la mano de amor", tenía sus manos prácticamente moradas y conforme al testimonio de la enfermera Araújo Cunha, señaló que percibió una sensación de alivio en la mujer. Entonces ella y sus compañeras empezaron a utilizar la "técnica" en el resto de los pacientes de la Unidad de Emergencias de Vila Prado.

COVID 19 aislamiento hospitalario

Semei Araújo Cunha, enfermera de la Unidad de Atención Inmediata de Vila Prado:

"El paciente no está aquí porque quiere, sino porque lo necesita. Por eso es importante tener empatía".

Desarrollaron el método hace aproximadamente un mes, cuando los contagios de COVID-19 en Brasil se encontraban en un brutal aumento.

Gesto de cariño, no solo físico, sino emocional

Más allá del apoyo emocional que les pueda generar, calentar las manos de los pacientes tiene otros beneficios, incluido un aumento del flujo sanguíneo.

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Las manos frías pueden dar lugar a lecturas incorrectas de los niveles de oxígeno en la sangre de los pacientes, por lo que se podría mostrar falsamente que los niveles de oxígeno son bajos, pero estos guantes, aseguran que eso no suceda.

Diveros hospitales de Brasil y en otras partes del mundo se encuentran utilizando la técnica, y el personal de salud elogia la "mano del amor" por brindar resultados inmediatos.