Un incendio en una escuela de Níger deja al menos a 20 niños muertos

Un voraz incendio en una escuela de Níger deja al menos a 20 niños muertos que fueron atrapados en sus aulas por las llamas

La ciudad de Niamey se encuentra de luto debido a que un incendio en una escuela de Níger deja al menos a 20 niños muertos. Cientos de menores de edad tomaban clase cuando inició el fuego que se extendió rápidamente a los salones de clase donde se encontraban decenas de niños.

Sidi Mohamed, jefe de bomberos, dijo que "Había 21 aulas de chozas de paja. Pero lamentablemente hubo varias víctimas. Alrededor de 20 niños que quedaron atrapados en el incendio."

El fuego fue voraz

"Los servicios de rescate llegaron rápido y el fuego fue apagado finalmente pero el poder de las llamas era enorme, lo que facilitó el incendio general de los salones de clase y los niños no pudieron salir", agregó.

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El primer ministro nigerino Ouhoumoudou Mahamadou llegó al lugar del siniestro para externar sus condolencias a las familias, “es realmente triste y todas mis condolencias van a las familias, compartimos su dolor, son los hijos de todos por lo que todos estamos afectados”, apuntó.

El incendio pudo haber sido provocado

El mandatario no descartó que el fuego haya sido provocado. "Haremos todo para que los perpetradores, si es un crimen, los perpetradores serán llevados ante la justicia."

Un funcionario del sindicato de maestros de Níger dijo que la escuela en el popular barrio de Pays Bas tenía alrededor de 800 estudiantes, incluidos niños en la sección de guardería.

Níger el país más pobre del mundo

Níger se ubica como el país más pobre del mundo según el Índice de Desarrollo Humano de 189 naciones de la ONU.

Para remediar la falta de escuelas, las autoridades construyen miles de cabañas de paja donde niñas y niños asisten a clase, sentados a veces en el suelo. Los incendios de esos salones de clase fabricados con materiales muy inflamables son frecuentes en el país, pero por lo regular no causan víctimas.

Datos de Ministerios de Educación, aliados humanitarios y UNICEF, revelan que Entre abril de 2017 y junio de 2019, en los países de Sahel central (Burkina Faso, Malí y Níger) el cierre de escuelas debido a la violencia se multiplicó por seis: de 512 a 3,005.

El número de escuelas que han cerrado a la fuerza debido a la creciente inseguridad en las zonas afectadas por conflictos en África Occidental y Central se triplicó entre finales de 2017 y junio de 2019.

Para junio de 2019 se habían cerrado 9,272 escuelas en ocho países de la región y, como consecuencia, 1.91 millones de niños y cerca de 44,000 profesores se habían visto afectados.

El número creciente de niños obligados a abandonar la escuela a causa de la violencia en África Occidental y Central se suma al total de 40.6 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria y al primer ciclo de secundaria de la región que están sin escolarizar.

Alrededor de uno de cada cuatro niños necesitados de ayuda humanitaria en todo el mundo (incluyendo la educación y otros servicios fundamentales para el aprendizaje) vive en tan solo 10 países de África Occidental y Central.