Joven gana un millón de dólares por recibir vacuna Covid-19 en EU

Una joven de 22 años ganó un millón de dólares por haber recibido la vacuna contra la Covid-19 en Ohio, Estados Unidos (EU), el primer premio otorgado como incentivo denominado Vax-a-Million, con el cual se fomentar la vacunación.

Además del premio de un millón de dólares, un adolescente de Dayton, Ohio, en EU, identificado como Jospeh Costello, obtuvo la primera beca universitaria completa que ofrece el programa por aplicarse la vacuna Covid-19, anunció el gobierno local este miércoles en la noche.

La ganadora del premio de un millón de dólares fue Abbigail Bugenske, quien resultó elegida al azar en un sorteo realizado el lunes pasado.

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La información de ambos fue confirmada antes del anuncio oficial al final del programa televisivo de la Lotería de Ohio.

“Nos entusiasma que esto haya alentado a muchos habitantes de Ohio a que se vacunaran, y estamos encantados de anunciar a los ganadores de la primera ronda de sorteos”, dijo el gobernador Mike DeWine.

El gobernador de Ohio anunció el programa el 12 de mayo para mejorar la tasa de personas que habían recibido la vacuna contra la Covid-19, que se encontraba en un nivel bajo.

¿Cómo fue el sorteo de un millón de pesos?

La Lotería de Ohio realizó el primer sorteo de un millón de pesos durante este lunes 24 de mayo en su estudio especializado en Cleveland, a través de su generador aleatorio de números para elegir a los ganadores.

En el sorteo participaron más de 2.7 millones de adultos que se inscribieron para el premio de un millón de dólares y más de 104 mil menores de entre 12 y 17 años que participaron por una beca universitaria, la cual incluye el pago de la matrícula, el alojamiento, la comida y los libros.

Estos no serán los únicos premios que repartirá el gobierno de Ohio a las personas que reciban la vacuna contra la Covid-19. Habrá otros cuatro ganadores más de un millón de dólares y de becas universitarias que serán anunciados cada miércoles durante las próximas cuatro semanas.

WATCH: Ohio holds first drawing for vaccine lottery, gives $1 million to woman from Silverton pic.twitter.com/ZlfCalz1Nz — BNO Newsroom (@BNODesk) May 27, 2021

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