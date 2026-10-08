Corría en el Bosque del Ocotal y fue acosada por un hombre: Detienen al agresor en Cuajimalpa

Una mujer de 43 años de edad fue auxiliada por policías tras sufrir agresiones verbales por un hombres, mientras corría en el Bosque de Ocotal, Cuajimalpa, Ciudad de México; el responsable fue detenido y acusado por abusos sexual.

Los hechos ocurrieron la tarde del 7 de octubre 2026, sobre la calle del Llano en la colonia Loma del Padre.

Detienen a hombre tras agredir verbalmente a una mujer en la CDMX

Los primeros reportes indican que al recibir las agresiones verbales, la mujer le solicitó ayuda a los uniformados, quienes realizaban un recorrido de seguridad por la zona. Los oficiales intervinieron para detener al señalado.

Una vez que lograron capturarlo, el hombre fue identificado como Ricardo "N", de 26 años de edad, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de ciertas sustancias.

El responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Ricardo "N" quedó relacionado con una denuncia por el delito de abuso sexual, por lo que será el Ministerio Público el encargado de realizar las investigaciones y definir su situación legal.

#LoÚltimo | 🚨 Detienen a presunto acosador en el Bosque del Ocotal. Una mujer pidió auxilio a policías tras denunciar que un hombre la seguía y la agredía verbalmente mientras corría. El sujeto fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público. El reporte de @PLATA11CDMX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

¿Qué hacer en caso de sufrir agresiones verbales en calles de CDMX?

Si sufres una agresión verbal en la vía pública de la Ciudad de México, puedes actuar de inmediato para protegerte y reportar el incidente:



Aléjate del lugar: Prioriza tu integridad física. Cambia de acera, entra a un establecimiento comercial abierto (tienda, farmacia, restaurante) o busca la presencia de un oficial de policía.

Prioriza tu integridad física. Cambia de acera, entra a un establecimiento comercial abierto (tienda, farmacia, restaurante) o busca la presencia de un oficial de policía. No respondas a la confrontación: Evita discutir o empujar al agresor, ya que esto puede escalar a violencia física.

Evita discutir o empujar al agresor, ya que esto puede escalar a violencia física. Busca testigos o apoyo: Si estás cerca de más personas, indícales claramente lo que ocurre para contar con apoyo.

Si la persona comienza a seguirte, te amenaza o sientes que estás en peligro, puedes comunicarte con el Servicio de Emergencia al 9-1-1.

Si la agresión tiene un componente de género o es acoso callejero contra una mujer, marca al *765 para recibir atención inmediata y el envío de una patrulla de la Policía de Género.