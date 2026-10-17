Notas
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Muere niño de 5 años tras deslave en Cuajimalpa; madre y sus abuelos resultan lesionados
El menor murió debido al deslave en una zona de cerro en Cuajimalpa. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron a su mamá y abuelos lesionados.
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Corría en el Bosque del Ocotal y fue acosada por un hombre: Detienen al agresor en Cuajimalpa
La mujer de 43 años de edad pidió ayuda a los oficiales de policías tras ser acosada por Ricardo “N”, un hombre de 26 años de edad; así ocurrieron los hechos.
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¿Querían asaltar al conductor? Captan a tres sujetos brincando frente a un auto en Cuajimalpa, CDMX
Fueron tres sujetos quienes intentaron brincar frente a un auto mientras transitaba en la México-Toluca, en Cuajimalpa, CDMX.
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Trágica mañana en Cuajimalpa: Hombre muere atropellado en calles de Lomas de Santa Fe y el conductor escapa del lugar
El presunto culpable huyó del lugar después de atropellar al hombre, dejándolo tendido en plena vía pública en Cuajimalpa; se desconoce la identidad de la víctima.
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Extorsión y tentativa de homicidio en CDMX: Caen cuatro delincuentes tras operativos en Iztapalapa, GAM y Cuajimalpa
Los cuatro hombres son acusados de robo, homicidio, además de ser vinculados a extorsión a comerciantes y locatarios en calles de la CDMX.
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Granizada en Cuajimalpa deja "montañas de hielo" e inundaciones; estas fueron las zonas afectadas
Cuajimalpa registró montañas de hielo e inundaciones por a las fuertes lluvias en la CDMX; conoce las zonas afectadas y el clima para este sábado.