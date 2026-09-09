¿Quiénes son “Los Menores”? El brazo armado de “Los Chapitos” vinculado al secuestro y asesinato de diez mineros en Sinaloa

La investigación por el secuestro y asesinato de diez mineros de la empresa Vizsla Silver en Sinaloa provocó el arresto de dos presuntos delincuentes ligados a los hechos. Los capturados fueron identificados como parte del grupo criminal "Los Menores", brazo armado ligado a "Los Chapitos".

¿Quiénes son "Los Menores" y cómo se les relaciona con el asesinato de los trabajadores secuestrados en Concordia?

🚨 Fueron capturados Ángel Gabriel “N”, alias Tronco, y Milton Yair “N”, presuntos integrantes de “Los Menores”, brazo ligado a Óscar Luciano Martínez Larios, alias Casco, jefe regional de "Los Chapitos".



Se les relaciona con la privación ilegal de diez mineros en La Concordia,… pic.twitter.com/9e0MMEj0xJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

¿Quiénes son "Los Menores"?

"Los Menores" es el nombre alternativo con el que las autoridades identifican a la facción encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta célula opera como un brazo armado de "Los Chapitos" para disputar territorios, hacer patrullajes armados y vigilar zonas para el Cártel de Sinaloa.

¿Quién sería el líder de "Los Menores"?

Dentro de la estructura de esta facción suena el nombre de Óscar Luciano Martínez Larios, apodado “El Casco”. Este hombre es identificado por las autoridades como el jefe de plaza de "Los Chapitos" con presencia en los municipios de Rosario y La Concordia, zona donde ocurrió la agresión contra el personal de la empresa minera.

¿Cómo fue el secuestro de los 10 mineros?

La agresión fue la madrugada del 23 de enero de 2026 en el municipio de La Concordia.

Un comando armado entró en un inmueble del fraccionamiento La Clementina, rentado por la compañía Canam/Vizsla Silver Corp para hospedar a su personal.

Los agresores privaron de la libertad a diez trabajadores, entre los que se encontraban ingenieros, geólogos, supervisores y guardias de seguridad del Proyecto Pánuco.

Para el 9 de febrero de 2026, la empresa confirmó que parte de los empleados fueron localizados sin vida.

Mientras los gobiernos morenistas se pierden entre escándalos de corrupción y abuso de poder, la violencia sigue cobrando vidas.



En #Concordia, #Sinaloa, cinco de los 10 mineros secuestrados el 23 de enero ya fueron identificados en una fosa clandestina en El Verde; los otros… pic.twitter.com/SVTVbSsKK3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2026

¿Quiénes son los integrantes de "Los Menores" detenidos?

Después de operativos terrestres en La Concordia el pasado martes 8 de septiembre, el Ejército Mexicano, la SSPC y la policía estatal detuvieron a Ángel Gabriel “N”, alias “El Tronco”, y a Milton Yair “N”.

A los dos presuntos integrantes de "Los Menores" les aseguraron:



Dos armas largas y lanzagranadas calibre 40 mm.

Cargadores, cartuchos de varios calibres, droga y equipo táctico.

Caso de mineros en manos de la Fiscalía en Culiacán

Tras ser capturados en el lugar, ambos sospechosos y el armamento asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa, para seguir con las investigaciones sobre el caso.