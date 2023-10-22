UNAM identifica a los estudiantes que incendiaron el CCH Azcapotzalco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que dio a conocer que los estudiantes que prendieron fuego en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco ya están identificados y existe una denuncia penal.

Los comentarios realizados por la Universidad se dan luego de que el viernes 20 de octubre se reportó un incendio al interior de la escuela alrededor de las 16:00 horas, por esto múltiples cuerpos de bomberos se desplegaron en la zona para sofocar el incendio que dejó a maestras con quemaduras.

"Con lo cual se lesionó a varios docentes, quienes fueron atendidos por paramédicos y dos más recibieron terapia intensiva en un hospital. Todo lo cual está probado con testimonios y vídeos que son del conocimiento público", escribieron.

¿Qué causó el fuego en el CCH Azcapotzalco?

A través de redes sociales, el heroico cuerpo de bomberos informó que el fuego fue causado por la quema de papel y cartón al interior del CCH Azcapotzalco.

Maestras del CCH Azcapotzalco presentan quemaduras

Durante el incendio, personal de la institución educativa resultaron lesionados, especialmente dos profesoras que al día de hoy continúan hospitalizadas tras presentar quemaduras de segundo grado en cara, espalda, cuello y pecho. De momento no se conoce el estado de salud, pero ya existe una denuncia en contra y en los siguientes días serían expulsados.

Estudiantes de CCH Azcapotzalco denunciaron que no atendieron el pliego petitorio

Minutos antes del incendio en el CCH, un grupo de estudiantes exigieron que las autoridades educativas atendieran el pliego petitorio con 18 demandas y propuestas. Algunas son:



La destitución de Patricia Trejo, secretaria acusada de acoso e intimidación.

Abusos de poder.

Expulsión de una persona que amedrentó a los alumnos con un arma de fuego.

Fumigación de chinches y ratas.

Mantenimiento a los sanitarios.

La petición se da luego de que el CCH Azcapotzalco negó la presencia de chinches, aunque previamente realizaron una fumigación para descartar cualquier tipo de presencia o plaga.