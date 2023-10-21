¡Violencia en CCH Azcapotzalco! Encapuchados encierran a directora y maestros en la dirección y les prenden fuego

Estalla de nuevo la violencia en CCH Azcapotzalco, sujetos encapuchados retuvieron a la directora y personal administrativo en la Dirección del plantel para después prenderles fuego; hay por lo menos tres profesores lesionados.

Según los primeros reportes, los hechos comenzaron alrededor de las 14:30 horas de este viernes 20 de octubre, cuando personas embozadas tomaron las instalaciones y encerraron a los docentes.

De acuerdo con un comunicado del CCH, estos se encontraban armados con palos y bombas molotov. Fue hasta pasadas las 18:00 horas que comenzaron las agresiones directas; primer prendieron fuego al área donde se encontraba el personal, con el fin de que no abandonaran las instalaciones, posteriormente realizaron pintas e incendiaron botes de basura.

Al lugar llegaron ambulancias del ERUM, bomberos de la UNAM y la Policía capitalina.

Personal del CCH Azcapotzalco no está seguro de los responsables sean estudiantes

Por su parte, el CCH Azcapotzalco informó que los hechos tuvieron lugar tras un fallido intento de diálogo. Cabe señalar que este jueves 19 de octubre, los alumnos del plantel se pronunciaron a favor de un paro, hoy presentaron su pliego petitorio.

“Realizaron actos de vandalismo causando destrozos y la quema del edificio de Dirección. Personal de la Administración recibió agresiones físicas y se les impidió la salida.” se lee en el documento.

Finalmente rechazaron categóricamente las acciones de este grupo, del cual no se tiene que esté formado por alumnos del CCH.

“No sabemos si sean estudiantes porque como se encapucharon. Nosotros lo que les pedíamos sobre todo a los que no tenían cubierto el rostro, que se dialogara.”, detalló Marco Martínez de Blas, comisonado del CCH.

UNAM presentará denuncias penales

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los agresores del personal del CCH Azcapotzalco.

"El departamento jurídico de la Universidad presentará las denuncias penales contra los responsables de esta burda provocación y aportará todas los elementos de prueba en su poder para que la autoridad correspondiente pueda realizar una investigación a fondo."

Además, repudieron los actos violentos dentro del plantel.