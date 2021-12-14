Unesco difunde el nuevo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) compartió las nuevas incorporaciones al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre las que se encuentran tradiciones y festividades de América Latina.

Las candidaturas se aprobaron en una reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que estuvo encabezada por Punchi Nilame Meegaswatte, secretario general de la Comisión Nacional de Sri Lanka para la Unesco.

Festividades latinas entre las incorporaciones de la Unesco

La Unesco confirmó que entre las nuevas inscripciones se encuentra la Fiesta Grande de Tarija, realizada en el sudeste de Bolivia desde la colonización española, que consiste en procesiones religiosas, festivales de música, bailes y fuegos artificiales en honor a San Roque.

En el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se incluyó el culto a San Juan Bautista que se hace en Venezuela, el cual data del siglo XVIII y se originó en las comunidades afrovenezolanas esclavizadas durante el dominio colonial español, según un comunicado de la Unesco.

De América Latina también se incorporó “El Pasillo”, un género que se baila dando pasos cortos y que apareció en Ecuador durante el siglo XIX, mismo que fusiona música indígena y europea, como el yaraví y el vals, respectivamente.

Las expresiones asociadas a la festividad de Corpus Christi en Panamá fueron incorporadas por la Unesco, debido a que fusionan tradiciones católicas con prácticas populares como música, obras de teatro y comparsas de gente disfrazada con máscaras.

Unesco incluyó un saber tradicional de Perú para fabricar objetos de cerámica, el cual es propio del pueblo awajún, ubicado al norte del país sudamericano. Las artesanas que los fabrican utilizan instrumentos específicos, como piedras para triturar y un pincel hecho con cabello humano.

Incorporaciones de la Unesco fuera del continente americano

Por otra parte, se incorporó la construcción artesanal de piraguas en las Islas Carolinas, de Micronesia, un país de Oceanía. Estas embarcaciones de vela se fabrican con materias primas autóctonas para navegar sin ayuda de instrumentos náuticos ni mapas, precisó la Organización en un comunicado.

También se incluyó a Estonia, ya que en este país europeo se construyen piraguas con una técnica que consiste en ahuecar el tronco de un árbol y luego expandir sus costados, en todo el proceso participan maestros y aprendices carpinteros, así como miembros de la comunidad.

🔴ÚLTIMA HORA



Nueva inscripción en la lista de salvaguardia urgente del #PatrimonioInmaterial: La construcción y uso de piraguas de una sola pieza de madera expandida en la región de Somaa, #Estonia 🇪🇪.



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En el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se incorporó el “tais”, un tejido realizado manualmente que se utiliza para dar la bienvenida al mundo a los recién nacidos y en ceremonias tradicionales de Timor-Leste, un país asiático.

En Malí, un país de África occidental, las expresiones culturales y ceremonias religiosas están vinculadas al m’bolon, un instrumento musical hecho con piel de bóvido y un mástil de madera curvo con cuerdas, por lo que Unesco lo añadió al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Otras incorporaciones fueron la caligrafía árabe, la rumba típica de Congo, la cetrería de Croacia, Eslovaquia e Irlanda, y los barcos nórdicos tradicionales de casco trincado construidos en países como Dinamarca, Finlandia y Noruega.