Amenazó de muerte a su hermano y ordenó a La Unión Tepito ejecutarlo al día siguiente en un puesto de tenis

Cumplió su palabra, pero para mal y ahora está detenido. Un sujeto identificado como Carlos “N”, alias “El Ramsés” o “El Tartamudo”, de La Unión Tepito, amenazó de muerte a su hermano y ordenó que lo asesinaran un día después en la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia lo aprehendieron por su probable participación en el homicidio de su hermano el 24 de mayo de 2024 en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hermanos discutieron horas antes del homicidio

De acuerdo con la investigación, un día antes del homicidio, Carlos “N”, alias “El Ramsés” o “El Tartamudo”, acudió al puesto de tenis de su hermano, donde presuntamente discutió con él, lo amenazó de muerte y le advirtió que enviaría a integrantes de La Unión Tepito para matarlo.

Al día siguiente, cuando la víctima estaba en el mismo lugar, un hombre se aproximó por la espalda y le disparó en varias ocasiones; sin embargo, el agresor huyó.

'Cazaron' a hermano de "El Tartamudo" antes de matarlo

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron y analizaron videos que documentaron el ataque por gente de La Unión Tepito, grupo delictivo relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro, despojo, tráfico de armas y homicidio.

Una testigo refirió que, antes de la agresión, otro posible implicado pasó varias veces frente al negocio de la víctima, mientras informaba por teléfono que se encontraba en el puesto.

Después de los disparos, la testigo escuchó que el sicario llamó a Carlos “N” para informarle que el trabajo estaba hecho, pero hasta ahora siguen buscando al autor material y otras personas posiblemente relacionadas con el homicidio.

"El Tartamudo" contactó a otro cómplice y lo detuvieron

Carlos “N” fue ubicado en la zona donde ocurrió el homicidio y se supo que, después del ataque, mantuvo contacto con otro posible participante.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Carlos “N” el 11 de agosto de 2026 en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde lo aprehendieron.

Durante la audiencia celebrada el 17 de agosto, fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva; en tanto, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

