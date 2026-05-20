La Unión Tepito une fuerzas con UJ40: el modelo para extorsionar con tarjetas

Lo volvieron a detener. En La Unión Tepito ya lo conocen como "El Daza", "El Dazza" o "El Dazza de la U". Se llama Renat "N", quien ha sido arrestado otras veces, pero esta nueva captura reveló una forma de operar de este grupo delictivo del cual es presunto integrante.

Dentro de las calles de la zona centro de la Ciudad de México, como en el Barrio de Tepito y comercios del Centro Histórico, el grupo ha expandido sus brazos para extorsionar a comerciantes, a quienes intimidan y hasta golpean.

¿Qué le pasó a "El Daza" de La Unión Tepito?

Renat "N" fue detenido el 27 de agosto de 2022 por quinta vez. En aquella ocasión tenía 32 años. Le hallaron un arma, droga y viajaba en un auto deportivo.

El presunto delincuente fue detenido en la esquina de las calles Ferrocarril de Cintura y Mecánicos en la colonia Morelos. Los policías le aseguraron también diversas dosis de droga, 800 pesos y marihuana a granel.

Traía una libreta con nombres de negocios y cifras de dinero que La Unión Tepito" exige a comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para no secuestrarlos o quemarles sus negocios.

UJ40: grupo ligado a La Unión Tepito

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo detuvieron ahora en Tlaxcala. Una investigación lo coloca como presunto líder de la célula delictiva UJ40, vinculada con La Unión Tepito, e investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Estaría relacionado con la coordinación de extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico y la zona de Tepito, mediante amenazas y exigencias económicas realizadas por personas bajo su mando.

El esquema de extorsión de La Unión Tepito

De acuerdo con la investigación, personas vinculadas con esta célula entregaban tarjetas con números telefónicos que referían a “El Dazza” o “El Dazza de la U” para intimidar y exigir pagos a comerciantes.

El caso comenzó a ser investigado y la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente por el delito de asociación delictuosa agravada para detener a "El Daza".

El sujeto estaba en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones.

Sin embargo, fue detenido este 19 de mayo de 2026 y trasladado al Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

