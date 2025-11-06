Enviaron fotos y videos de la víctima: La Unión Tepito secuestró en centro comercial de CDMX por 250 mil pesos

La Unión Tepito, grupo delictivo que opera en la Ciudad de México (CDMX), intentó ganar 250 mil pesos por el rescate de un secuestro en un centro comercial, pero uno de los presuntos implicados fue detenido en España.

Este caso alertó a las autoridades, quienes comenzaron la búsqueda de los responsables hasta dar con Yohan “N”, presunto integrante de la organización delictiva.

Víctima fue secuestrada en un centro comercial en la alcaldía Cuauhtémoc

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo detuvieron por su probable participación en el delito de secuestro agravado, ocurrido el 1 de julio de 2022 en un centro comercial ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue privada de la libertad y posteriormente agredida física y psicológicamente por varios sujetos, quienes exigieron a sus familiares la cantidad de 250 mil pesos a cambio de su rescate.

Familia de la víctima recibió fotografías, mensajes y videos

Las indagatorias permitieron acreditar la probable participación de Yohan “N” en el secuestro y en el envío de mensajes, fotografías y videos con amenazas e imágenes de violencia para intimidar a familiares de la víctima y así obtener el pago del rescate.

Aunque quiso evadir la justicia, las autoridades le siguieron el rastro y supieron que se escondía en España. La Fiscalía de CDMX obtuvo la orden de aprehensión en contra de Yohan “N” y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la gestión de una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con el fin de lograr su localización y detención.

Procesan a Yohan "N", supuesto secuestrador de La Unión Tepito

Luego de ser detenido en España, la FGR llevó a cabo las gestiones necesarias para su extradición. El pasado 30 de octubre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden judicial correspondiente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante la audiencia inicial, celebrada este martes 4 de noviembre, un juez lo vinculó a proceso e impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

