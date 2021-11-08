Cierran urnas electorales en Nicaragua con baja asistencia a votar

Pasadas las seis de la tarde (7:00 hora de México) el periodo electoral en Nicaragua llegó a su fin, con el cierre oficial de las urnas electorales, sin embargo, la jornada estuvo marcada por la baja afluencia de votantes.

De acuerdo con algunas agencias de noticias, se estimó que alrededor del 30 por ciento de los 4.3 millones de nicaragüenses acudieron a las urnas electorales durante el transcurso de este domingo; la mayoría eran trabajadores estatales y miembros de las fuerzas militares.

En Nicaragua fueron habilitados 13 mil puntos para que los ciudadanos acudieran a votar, en unas elecciones en las que el actual presidente, Daniel Ortega, busca su cuarto mandato consecutivo.

“En los últimos años estaba realmente lleno… Antes tenías que esperar en una gran fila para venir aquí y ahora está vacío”, dijo para una agencia de noticias una votante.

#EleccionesSoberanas2021 🇳🇮 | Familias nicaragüenses continúan acudiendo a Centros de Votación del país a ejercer su derecho al voto 🗳 Libre, Justo, Transparente y en Paz 🕊

1/2 pic.twitter.com/ZkftfuhueA — Consejo Supremo Electoral de Nicaragua 🇳🇮 (@cse_nicaragua) November 7, 2021

De acuerdo con otros votantes, en la mayoría de las casillas electorales el trámite fue ordenado y rápido porque no se formaron largas filas, debido a la poca participación de los nicaragüenses.

Por su parte, Daniel Ortega y su esposa votaron al mediodía en el capitalino reparto El Carmen, donde se ubica el supervigilado complejo que alberga su residencia y la secretaría del (FSLN).

¿Cuándo darán los resultados de la elección en Nicaragua?

Tras el cierre de las urnas electorales, se espera que el próximo 15 de noviembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaraguadé a conocer los resultados oficiales sobre quién será el próximo presidente del país.

Sin embargo, durante las próximas horas un pronunciamiento de las autoridades del CSE ofrecerá un balance más amplio de la jornada, así como de informes de los primeros resultados en Nicaragua.

El Consejo Supremo Electoral informó que los primeros resultados parciales se publicarían en torno a la medianoche. El conteo provisional se espera para el lunes.

La elección de este 7 de noviembre determinará quién gobernará en Nicaragua durante los próximos cinco años. Además, también se votó por 90 de los 92 escaños del congreso nacional y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.

