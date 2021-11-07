Reelección, opositores: Lo que debes saber de la elección en Nicaragua

Este domingo, en Nicaragua se realiza la elección presidencial, con Daniel Ortega como candidato para asumir un nuevo mandato, luego de 14 años en el poder, y con un aparente nuevo triunfo pues sus principales opositores políticos están encarcelados.

Ortega busca su tercera reelección y su quinto mandato, luego de realizar una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Datos que debes conocer sobre la elección en Nicaragua

Qué se elegirá en esta elección en Nicaragua

Además de elegir presidente y vicepresidente, en la misma jornada electoral, también se votará por 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

En Nicaragua se registraron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Supremo Electoral. Los primeros son Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, candidatos por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa.

#EleccionesSoberanas2021 🇳🇮 | Familias nicaragüenses acuden a Centros de Votación del país a ejercer su derecho al voto 🗳 Libre, Justo, Transparente y en Paz 🕊 pic.twitter.com/sWnujwgZ8k — Consejo Supremo Electoral de Nicaragua 🇳🇮 (@cse_nicaragua) November 7, 2021

Quiénes son los candidatos de la elección en Nicaragua

Ortega y Murillo es la primera dupla para contender por la presidencia de Nicaragua. El resto son candidatos totalmente desconocidos para la ciudadanía en Nicaragua.

Los postulantes que compiten este domingo en las elecciones de Nicaragua, surgieron de un día para otro y sin hacer ningún tipo de campaña, solo para rellenar los espacios que dejaron los precandidatos apresados.

Candidatos apresados

Previo a la elección, al menos 39 opositores de Daniel Ortega fueron detenidos, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Entre los que se encuentran la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, así como el politólogo Félix Maradiaga.

También se encuentran detenidos el economista Juan Sebastián Chamorro; el líder campesino Medardo Mairena; el periodista Miguel Mora; el exembajador del sandinismo en Estados Unidos Arturo Cruz; y un viejo político que ha aspirado varias veces a la presidencia, Noel Vidaurre.

Quienes representaban una amenaza para que Ortega pudiera continuar en el poder, por lo que fueron apresados pevio a la elección de este domingo en Nicaragua.

