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Usuarios del Metro CDMX afectados por horarios especial: Retrasos y líneas con afectaciones para este 16 de noviembre | EN VIVO

El servicio del Metro CDMX comenzará a partir de las 7:00 horas de este lunes debido al horario especial por el día feriado; toma precauciones.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

El servicio del Metro CDMX comenzará a partir de las 7:00 horas de este lunes debido al horario especial por el día feriado; toma precauciones. — ¡Toma precauciones! Si te diriges rumbo al trabajo o quieres pasear por la capital del país, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este lunes 16 de noviembre 2026.

El Metro CDMX contará con un horario especial para este lunes debido al día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 16 de noviembre 2026? Retrasos y líneas con afectaciones

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Retrasos en la Línea 2: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX, aseguran esperar por más de 10 minutos el paso del tren en dirección a Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio para este lunes. 

Autoridades de, medio de transporte aseguran que el avance de trenes ya se está agilizando. 


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Llegaron desde las 5:00 y lo encontraron cerrado: El caos matutino en el Metro CDMX este lunes festivo

En las primeras horas de este 16 de noviembre 2026 decenas de usuarios llegaron desde muy temprano para abordar el Metro CDMX; sin embargo, tienen que esperar afuera de las estaciones debido al horario especial que maneja el  transporte público por el día feriado por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. 

Algunos aseguran desconocer el cambios del horario de apertura, por lo que se encuentran molestos y en espera de que se abran las puertas.

¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy 16 de noviembre?

El horario del Metro CDMX para este 16 de noviembre inicia desde las 7:00 horas.


Decenas usuarios esperan afuera del Metro CDMX por horario especial
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