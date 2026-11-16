El servicio del Metro CDMX comenzará a partir de las 7:00 horas de este lunes debido al horario especial por el día feriado; toma precauciones. — ¡Toma precauciones! Si te diriges rumbo al trabajo o quieres pasear por la capital del país, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este lunes 16 de noviembre 2026.
El Metro CDMX contará con un horario especial para este lunes debido al día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 16 de noviembre 2026? Retrasos y líneas con afectaciones
Retrasos en la Línea 2: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?
Llegaron desde las 5:00 y lo encontraron cerrado: El caos matutino en el Metro CDMX este lunes festivo
En las primeras horas de este 16 de noviembre 2026 decenas de usuarios llegaron desde muy temprano para abordar el Metro CDMX; sin embargo, tienen que esperar afuera de las estaciones debido al horario especial que maneja el transporte público por el día feriado por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.
Algunos aseguran desconocer el cambios del horario de apertura, por lo que se encuentran molestos y en espera de que se abran las puertas.
¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy 16 de noviembre?
El horario del Metro CDMX para este 16 de noviembre inicia desde las 7:00 horas.