El servicio del Metro CDMX comenzará a partir de las 7:00 horas de este lunes debido al horario especial por el día feriado; toma precauciones. — ¡Toma precauciones! Si te diriges rumbo al trabajo o quieres pasear por la capital del país, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este lunes 16 de noviembre 2026.

El Metro CDMX contará con un horario especial para este lunes debido al día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.