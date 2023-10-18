¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de Facebook
En redes sociales algunos usuarios han reportado que Facebook está teniendo problemas, pero ¿Cuáles son las fallas que presenta la plataforma?
¡Tranquilo, no eres tú! A través de redes sociales algunos usuarios reportaron la caída de Facebook, pues la plataforma ha presentado distintos problemas; hasta el momento se desconoce la razón principal de esta situación.
Los primeros reportes indican que la caída de Faceboook fue a nivel mundial, por lo que miles de usuarios comenzaron a reportar esta situación a través de redes sociales con el hashtag "#facebookdown".
Okay what’s wrong with #facebook 😒 #facebookdown— islandgurlinvegas (@Islandgurlinlv) October 18, 2023
¿Qué fallas está presentando Facebook?
De acuerdo con Downdetector, hasta el momento se han realizado más de cien reportes sobre la caída de Facebook; se cree que la falla de la plataforma fue a nivel mundial, pero ¿Qué fallas tuvo la plataforma?
Tras el anuncio sobre la caída de Facebook, las y los usuarios aseguraron que la plataforma presenta errores al momento de querer cargar cualquier tipo de publicación, así como realizar otro tipo de actividades.
Usuarios reaccionan con memes a la caída de Facebook
¡Sustos que dan gusto! Después de la supuesta caída de Facebook, las y los usuarios no se hicieron esperar y comenzaron a inundar las redes sociales de memes, ¿Ya los viste?
Se cae FACEBOOK #facebookdown usuarios reportan la caída de la red social pic.twitter.com/pUYoqHGJCq— Javier Oliva (@javoliva) October 18, 2023
*le dio like a mi meme de facebook*— Candelario Rodriguez (@Candelario_rdzz) October 18, 2023
Yo: De seguro le gustó ! 😮💨
Maldito facebook, no me deja compartir mis memes mañaneros #arreglenlo— Astrozzz PARANORMAL (@new_astroboy) October 18, 2023