¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de Facebook

¡Tranquilo, no eres tú! A través de redes sociales algunos usuarios reportaron la caída de Facebook, pues la plataforma ha presentado distintos problemas; hasta el momento se desconoce la razón principal de esta situación.

Los primeros reportes indican que la caída de Faceboook fue a nivel mundial, por lo que miles de usuarios comenzaron a reportar esta situación a través de redes sociales con el hashtag "#facebookdown".

¿Qué fallas está presentando Facebook?

De acuerdo con Downdetector, hasta el momento se han realizado más de cien reportes sobre la caída de Facebook; se cree que la falla de la plataforma fue a nivel mundial, pero ¿Qué fallas tuvo la plataforma?

Tras el anuncio sobre la caída de Facebook, las y los usuarios aseguraron que la plataforma presenta errores al momento de querer cargar cualquier tipo de publicación, así como realizar otro tipo de actividades.

|DOWNDETECTOR

Usuarios reaccionan con memes a la caída de Facebook

¡Sustos que dan gusto! Después de la supuesta caída de Facebook, las y los usuarios no se hicieron esperar y comenzaron a inundar las redes sociales de memes, ¿Ya los viste?

Se cae FACEBOOK #facebookdown usuarios reportan la caída de la red social pic.twitter.com/pUYoqHGJCq — Javier Oliva  (@javoliva) October 18, 2023

*le dio like a mi meme de facebook*

Yo: De seguro le gustó ! 😮‍💨 — Candelario Rodriguez (@Candelario_rdzz) October 18, 2023