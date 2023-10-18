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¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de Facebook

En redes sociales algunos usuarios han reportado que Facebook está teniendo problemas, pero ¿Cuáles son las fallas que presenta la plataforma?

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|PEXELS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Tranquilo, no eres tú! A través de redes sociales algunos usuarios reportaron la caída de Facebook, pues la plataforma ha presentado distintos problemas; hasta el momento se desconoce la razón principal de esta situación.

Los primeros reportes indican que la caída de Faceboook fue a nivel mundial, por lo que miles de usuarios comenzaron a reportar esta situación a través de redes sociales con el hashtag "#facebookdown".

¿Qué fallas está presentando Facebook?

De acuerdo con Downdetector, hasta el momento se han realizado más de cien reportes sobre la caída de Facebook; se cree que la falla de la plataforma fue a nivel mundial, pero ¿Qué fallas tuvo la plataforma?

Tras el anuncio sobre la caída de Facebook, las y los usuarios aseguraron que la plataforma presenta errores al momento de querer cargar cualquier tipo de publicación, así como realizar otro tipo de actividades.

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|DOWNDETECTOR

Usuarios reaccionan con memes a la caída de Facebook

 ¡Sustos que dan gusto! Después de la supuesta caída de Facebook, las y los usuarios no se hicieron esperar y comenzaron a inundar las redes sociales de memes, ¿Ya los viste?

 

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