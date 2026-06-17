Hakbar Juárez | Música y baile previo al partido entre Uzbekistán y Colombia

Hakbar Juárez | Colombianos con la Copa del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se juega dentro de la cancha. Horas antes del partido entre Colombia y Uzbekistán, los alrededores del Estadio Ciudad de México se convirtieron en una auténtica fiesta multicultural donde el futbol fue el idioma común.

Desde temprana hora comenzaron a llegar aficionados vestidos con los colores de sus selecciones. El amarillo colombiano dominó gran parte de las explanadas, pero también destacaron las banderas azules, blancas y verdes de Uzbekistán, que despertaron la curiosidad de miles de asistentes.

¿Cómo se vive el ambiente previo al Colombia vs Uzbekistán?

La atmósfera fue creciendo conforme avanzaba la tarde. Entre familias completas y grupos de amigos, los accesos al estadio se llenaron de cánticos, bailes, todo se convirtió en una fiesta.

Los seguidores colombianos pusieron el ritmo con tambores, trompetas y canciones que rápidamente contagiaron a quienes caminaban rumbo a las puertas del inmueble.

Aficionados uzbekos llevaban las caras pintadas, banderas gigantes y porras que llamaban la atención de los curiosos, muchos de ellos interesados en conocer más sobre una selección poco habitual en escenarios mundialistas.

Aficionados de todo el mundo se mezclan en la fiesta mundialista

Una de las imágenes más llamativas fue la convivencia entre seguidores de distintas nacionalidades. Hubo intercambios de jersey entre un aficionado colombiano con un mexicano, compartiendo la pasión por el deporte.

El Mundial volvió a demostrar que puede reunir culturas separadas por miles de kilómetros en un mismo espacio.

Además del ambiente futbolero, los asistentes disfrutaron de activaciones, música en vivo, venta de souvenirs y espacios para tomarse fotografías con motivos mundialistas. Aunque el balón aún no rodaba, para miles de aficionados el espectáculo ya había comenzado.

La previa entre Colombia y Uzbekistán dejó una postal que resume el espíritu del Mundial: colores, acentos, tradiciones y emociones compartiendo un mismo escenario en la Ciudad de México.

Porque en una Copa del Mundo, muchas veces la historia empieza mucho antes del silbatazo inicial.