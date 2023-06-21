¿Quiénes son los posibles candidatos de Va Por México para las elecciones 2024?

Una vez concluido el proceso electoral de este año, la política mexicana ya dispone de todos sus esfuerzos rumbo a las elecciones 2024, por lo que del lado de la oposición ya tienen planeado cómo será su proyecto de cara a los próximos meses; sin embargo, una de las principales dudas en la ciudadanía gira alrededor de los posibles candidatos de Va Por México.

A pesar de que todavía no hay nombres oficiales por parte de los partidos que conforman la coalición, los cuales son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), varios de sus integrantes ya han manifestado querer ser parte del proceso interno que definirá al candidato que competirá por la presidencia.

Por este motivo, a continuación te decimos quiénes son los cinco principales nombres que conforman el panorama de la oposición que buscará competir contra las corcholatas de Morena y la Cuarta Transformación.

Elecciones 2024: ¿Quiénes son los posibles candidatos de la oposición?

1. Lilly Téllez

Uno de los nombres más sonados en redes es el de Lilly Téllez, la periodista y política mexicana vinculada con Acción Nacional, quien a pesar de haberse iniciado del lado de Morena, desde hace varios meses comenzó su compaña individual como aspirante a la presidencia y con constantes ataques al gobierno de AMLO.

Lilly Téllez nació en 1967 (55 años), es originaria de Sonora y declarada como posible una de las aspirantes de Va Por México para ser candidato presidencial.

2. Santiago Creel

Otra figura que se declaró públicamente como uno de los posibles candidatos de Va Por México es Santiago Creel, también miembro del PAN. El abogado de 68 años actualmente dirige la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en el sexenio de Vicente Fox fue el Secretario de Gobernación.

3. Beatriz Paredes

Por parte del Revolucionario Institucional, un rostro conocido es el de Beatriz Paredes, quien compitió para ser jefa de Gobierno de la CDMX contra Claudia Sheinbaum y que ahora ha mostrado su interés por ser candidata de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Es socióloga por la UNAM, tiene 69 años y será su primera competencia interna para aspirar a la presidencia; sin embargo, ya acumula dos derrotas a nivel local por la CDMX, pues en el 2006 también cayó en la contienda ante el PRD de Miguel Ángel Mancera.

4. Silvano Aureoles

Uno de los menos conocidos, pero ya declarado como aspirante de Va Por México, es Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y uno de los fundadores del PRD, por lo que actualmente funge como una de las principales banderas del partido amarillo.

El agrónomo de 57 años también destaca por haber sido vicepresidente de la mesa directiva en el Senado en 2012; sin embargo, su nombre apenas empieza a sonar entre la ciudadanía, mientras ya se encuentra en campaña para poder ser seleccionado.

5. Claudia Ruíz Massieu

Otro de los nombres que cobran fuerza paulatinamente es el de Claudia Ruiz Massieu, hija de Francisco Ruiz Massieu, quien fue gobernador de Guerrero y que murió asesinado en la CDMX un año más tarde. Es senadora por el PRI y de su lado materno también hay política de por medio, pues su madre, Adriana Salinas, es hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Otros nombres que se suman a la lista de posibles candidatos de Va Por México son Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, Omar Fayad, Osorio Chong, Gabriel Quadri, Maru Campos, Francisco Cabeza de Vaca, Demetrio Sodi y Gustavo de Hoyos, además de la incertidumbre alrededor de Ricardo Anaya.

De igual forma, se añade la situación de Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, quien ya se deslindó de Va Por México, pero que reafirma constantemente poder ser aspirante a la presidencia de manera independiente.