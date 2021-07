Se destapa Xóchitl Gálvez para la Jefatura de Gobierno CDMX

Cd. de México.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez dijo contar con el conocimiento claro y profundo para resolver los diversos problemas que aquejan a la Ciudad de México por lo que considera que sería una de las mejores opciones para estar al frente del gobierno de la capital del país. De esta manera la legisladora se destapó para contender por el cargo en la CDMX.

“Estoy convencida de que tengo las cartas credenciales para poder ser una buena Jefa de Gobierno, enfocándome sobre todo al mantenimiento de esta Ciudad que tanta falta le hace, también a temas de movilidad, a temas de agua, uno de los temas que más me preocupan de la Ciudad es de dónde vamos a sacar agua pues está inundándose todos los días esta Ciudad porque somos incapaces de retener el agua de lluvia, porque somos incapaces de hacer un drenaje pluvial y ese drenaje pluvial debe ir directo a las presas y las casas deberían de estar captando agua de lluvia en cantidades importantes que permitieran a esta Ciudad ser mucho más sustentable.

Más soluciones técnicas que políticas.

Xóchitl Gálvez dijo estar convencida de que lo que le hace falta a la Ciudad de México es una persona altamente capacitada en soluciones técnicas más que políticas. Señaló que son diversos los temas por darles atención altamente especializada.

Indicó que ella como ingeniera, y por haber dirigido una alcaldía, como es Miguel Hidalgo, cuenta con la experiencia y el conocimiento para sacar adelanta a la Ciudad. Adelantó que trabaja ya en un documento en el que se detallará puntualmente las soluciones a los diversos problemas.

“Temas ambientales, temas de energías limpias, temas que impliquen una ingeniera al frente de una Ciudad con graves problemas técnicos, esta Ciudad tiene graves problemas técnicos y hoy con todo respeto necesita de técnicos, y creo que eso es lo que yo le puedo ofrecer a la Ciudad, y por supuesto que lo voy a buscar, y por supuesto que voy a trabajar en ese proyecto pero con una oferta muy clara, no sólo porque yo soy Xóchitl, no, sino qué quiero hacer con la Ciudad, y dentro de dos años tendré un documento completísimo sobre los graves problemas de la Ciudad y las soluciones que es lo que no nos hemos atrevido a implementar. Conozco la Ciudad, ya fui alcaldesa de esta Ciudad en Miguel Hidalgo y estuve en un gabinete federal y creo que hoy puedo tener una visión mucho más completa de cómo gobernar a una Ciudad tan compleja y fundamentalmente soy empresaria y le entiendo a cómo generar empleos”.