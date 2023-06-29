Va por México presenta Comité Organizador para método de elección de candidato

El Frente Amplio por México, conformado por la coalición opositora Va por México y la sociedad civil, instaló el Comité Organizador y el observatorio ciudadano para el proceso que se llevará a cabo para nombrar al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor.

A tan solo unos días de que Va por México dio a conocer el método para elegir al candidato o candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024, los representantes de cada partido explicó cómo sería el comité organizador.

¿Cómo estará conformado el Comité Organizador de Va por México?

Frente Amplio por México anunció a los siete integrantes qué conforman el Comité Organizador del proceso para elegir al responsable de representar a la oposición rumbo a las elecciones 2024. Figuran seis exconsejeros electorales y un exdirector del registro de electores:

Patricia Mccarthy Caballero

Arturo Sánchez Gutiérrez

Marco Antonio Baños

Alejandra Latapi

Rodrigo Morales Manzanares

María Teresa González Luna

Juan Manuel Herrero

Cabe destacar que cada partido tendrá a dos representantes en el Comité Organizador. Este grupo de exconsejeros tendrá como tarea establecer las reglas del "juego" del Frente Amplio por México, además de informar a la ciudadanía sobre el ejercicio. Referente a esto, Marco Baños aseguró que este mismo jueves comenzarían los trabajos.

Consejo Electoral Ciudadano se disuelve

En primera instancia, la oposición determinó que se crearía un Comité Organizador y un observatorio para dar seguimiento; sin embargo, el Consejo Electoral Ciudadano que se supone participaría en el proceso de Va por México se disolvió.

A través de un comunicado, los integrantes dejaron en claro que, en primera instancia, aceptaron participar, pero después el proceso cambió, por lo que cada quien tomaría una decisión diferente.

El método para escoger al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor de Va por México constará de tres etapas: la primera el registro, en la segunda se realizará un foro y se elegirán a las tres personas con más respaldo, finalmente, los finalistas deberán participar en cinco foros regionales y los resultados se darán a conocer el 3 de septiembre.