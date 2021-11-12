Qué se sabe de los casos de vacas locas reportados en Brasil

Este jueves, el Ministerio de Agricultura de Brasil notificó que los dos casos registrados de trastorno neurodegenerativo en pacientes de Río de Janeiro no estaban relacionados con el consumo de carne vacuno, lo que despejó el temor de que el mal de las “vacas locas” estuviera enfermando a la población.

La entidad aclaró que los dos pacientes internados son sospechosos de tener la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD), un trastorno cerebral degenerativo y una dolencia muy poco frecuente, por lo que aclaró que no hay "ninguna relación con el consumo de carne de vacuno o subproductos contaminados con la encefalitis espongiforme bovina, conocida como enfermedad de las 'vacas locas'".

Las autoridades sanitarias de municipales de Brasil aseguraron que los dos casos identificados en residentes de los suburbios de Río fueron remitidos a las autoridades de salud estatales, sin dar más detalles sobre los pacientes enfermos.

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Brasil registra primeros casos de vacas locas

El 4 de septiembre, Brasil confirmó los primeros casos atípicos de las “vacas locas” en animales de dos diferentes plantas de carne nacionales, lo que desencadenó una suspensión de exportaciones de carne de vacuno a China.

Los casos de "vacas locas" en animales fueron identificados en plantas de carne en los estados de Mato Grosso y Minas Gerais, aclaró el gobierno brasileño, y agregó que son el cuarto y quinto casos de esta enfermedad atípica detectada en Brasil en 23 años.

Cabe resaltar que el país latinoamericano es el mayor exportador de carne en el mundo, y china, su principal cliente, por lo que ante el temor de que la población asiática se contagiara de Encefalopatía Espongiforme Bovina, más conocida como el mal de las “vacas locas”, China frenó la exportación de carne proveniente de Brasil.

Por lo que tras confirmar que los actuales casos de trastorno neurodegenerativo no están relacionados con el mal de las "vacas locas", Brasil espera que pronto China levante la suspensión.

