Vacuna, palabra del año 2021 por su presencia en el debate social

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española (RAE), eligió vacuna como la palabra del año 2021, el cual está a un par de días de terminar.

La elección de esta palabra se debió a su “gran presencia en el debate social, político, científico y económico”, así como a su interés lingüístico, precisó la Fundación en un comunicado.

Detalló que el concepto vacuna apareció en el siglo XVIII, gracias al descubrimiento del médico inglés Edward Jenner, quien se dio cuenta que los infectados por la viruela vacuna o bovina quedaban protegidos frente a la viruela humana.

Con la llegada del SARS-CoV-2 el mundo cambió. Pero con ella llegó la esperanza. «Vacuna», #palabradelaño 2021. pic.twitter.com/S1nNnIlIHw — FundéuRAE (@Fundeu) December 29, 2021

De este modo comenzó a utilizarse la palabra vaccina, proveniente del latín vaccinus, que significa “de la vaca”. Finalmente se impuso el término vacuna, que apareció por primera vez en el Diccionario de la RAE en 1803, aunque su significado actual se incluyó en 1914.

Palabra vacuna formó parte de construcciones más extensas

Según el Diccionario de la RAE, la palabra del año significa “preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta de defensa”.

Esta voz tiene derivados como vacunación o vacunado, las cuales se mantuvieron presentes en el mundo hispanohablante este 2021, ya que las jornadas para proteger a la población contra Covid-19 se han realizado en varios países.

FundéuRAE detalló que esta palabra también forma parte de construcciones más extensas, como vacuna de refuerzo, punto de vacunación masiva y certificado de vacunación, entre otras.

La palabra vacuna también motivó la aparición de nuevos conceptos, como vacunódromo, formado con la base dromo, que se refiere a un espacio de grandes dimensiones, el cual está destinado a la aplicación de biológicos, en este caso contra Covid-19.

La FundéuRae recordó que durante 2021 ha hecho recomendaciones relacionadas con la palabra del año, ya que algunos términos llegaron a utilizarse como sinónimos. Tal es el caso de suero para aludir a vacuna; sin embargo, es incorrecto ya que son medicamentos distintos.

Asimismo, ha generado dudas su uso con ciertos verbos: inocular es un término genérico para referirse a administrar una vacuna, mientras que inyectar se refiere a una forma concreta de hacerlo.

También se popularizaron otros términos, como tripanofobia, que es el miedo irracional a las inyecciones, o inmunidad de rebaño, referente a la teoría de que si la mayor parte de una población se inmuniza contra Covid-19, ese grupo brindará protección indirecta a quienes no están vacunados.

Si hubiera que resumir el 2021 en una palabra, esa sería, sin duda, «vacuna». Por eso, y por lo que ha significado para todo el planeta, tenía que ser la #palabradelaño para la FundéuRAE.



Lee esta crónica para saber más sobre la ganadora.https://t.co/xgcDLnv4l7 pic.twitter.com/mqBMsHdSrN — FundéuRAE (@Fundeu) December 29, 2021

La Fundación expuso que había otros términos relacionados con Covid-19 que eran candidatos a convertirse en la palabra del año, entre los que están variante, ya que desde que se declaró la pandemia aparecieron algunas como Delta y la más reciente, omicron.

Las demás candidatas a palabra del año 2021 aludían al medioambiente: ecoansiedad y carbononeutralidad; a la tecnología, como metaverso y criptomoneda, y otras cuestiones de actualidad como fajana, megavatio, talibán, puntualizó FundéuRAE.

