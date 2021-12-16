Bitcoin y valer madre, nuevas palabras en diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer las palabras que se incorporaron a su diccionario en línea, entre las que se encuentran bitcoin, valer madre, vacunología, poliamor, transgénero y cubrebocas.

Como parte de la última actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), que se presentó este 16 de diciembre, la RAE realizó tres mil 836 modificaciones, “tanto de artículos adicionales y de acepciones como enmiendas”.

En un comunicado, la institución detalló que la digitalización de la sociedad se reflejó en la incorporación de términos que nacieron en el lenguaje de internet y las redes sociales, como bitcoin, criptomoneda, ciberacoso, geolocalizar y webinario.

“Otras con una entrada ya existente en el DLE se reinventan en la era digital e incluyen nuevas acepciones. Así sucede con compartir, para referirse a poner a disposición de un usuario un archivo, un enlace u otro contenido digital”, añadió la RAE.

Pandemia también se refleja en la lengua, afirma la RAE

Desde que se declaró la pandemia de Covid-19 cambiaron varios aspectos de la vida cotidiana, como la preferencia por el trabajo desde casa. Pero el SARS-CoV-2 también impactó en las conversaciones que tienen las personas alrededor del mundo.

La actualización de 2021 añadió “modificaciones directamente vinculadas a la situación sanitaria”, por lo que ahora aparecen palabras como cubrebocas, hisopado y nasobuco, esta última corresponde a la manera que en Cuba y Nicaragua le llaman a la mascarilla.

La RAE ha presentado la actualización 23.5 del «Diccionario de la lengua española». En concreto, en esta nueva edición de la obra se han llevado a cabo 3836 modificaciones, tanto adiciones de artículos y de acepciones como enmiendas.



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La RAE señaló que la actualización incluyó diversas palabras en español, un idioma que comparten alrededor de 600 millones de personas en el mundo, por ejemplo, audífono, como sinónimo de auricular que se utiliza principalmente en América.

También aparece “la forma compleja valer madre o valemadrismo para algo de poca importancia”, así como urgenciólogo, palabra que se refiere al especialista en la atención hospitalaria en urgencias.

Ciertas palabras que formaron parte de la actualización se relacionan con la sexualidad y el género, entre ellas figuran poliamor, relación erótica y estable entre varias personas; transgénero, persona que no se siente identificada con su sexo anatómico, y pansexualidad, atracción sexual hacia cualquier individuo u objeto.

En el diccionario de la RAE ahora aparecen palabras como chuche, referente a chuchería o golosina; mantero, persona que vende en la calle de manera ilegal productos generalmente falsificados, y sindiós, una forma para describir el desorden.

